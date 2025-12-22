ГУР показало перші кадри удару FP-1 по порту Тамані: які дані оперативного контролю (фото)

У морському порту "Тамань" у Краснодарському краї Російської Федерації дрони Головного управління розвідки вдарили по нафтогазовому терміналу. Під час повітряної атаки використали далекобійні дрони FP-1. Які наслідки атаки безпілотників, які несуть до 120 кг вибухівки, по будівлях порту та устаткуванню?

Про наслідки повітряного удару ГУР по Тамані стало відомо від джерел агентства "Укрінформ", ідеться у дописі у Telegram-каналі медіа. Джерела надали перші кадри влучання, здійсненого ударними далекобійними дронами FP-1. На першому фото бачимо панораму морського порту, над якою здіймається біла хмара вогню. На другому — кадри пожежі у Морському порту Тамані з іншого ракурсу, водночас спостереження ведеться ледь не з рівня води.

Згідно з даними розвідки, вдалось пошкодити наступні об'єкти: нафтоналивний термінал (навантажує російську нафту на танкери "тіньового флоту"), причали зріджених вуглеводних газів (суміші пропану та бутану — продукт переробки нафти), портову інфраструктуру (деталі не уточнюються).

Удар ГУР по РФ — кадри результатів роботи дрона FP-1 по Тамані, 22 грудня Фото: "Укрінформ"

Удар ГУР по РФ — пожежа у Тамані через приліт FP-1, 22 грудня Фото: "Укрінформ"

Відстань від території України до Тамані — приблизно 300 км, якщо летіти навпростець через окупований Крим, або 600 км, якщо леліти в обхід, через Чорне море. Саме таку відстань, від 300 до 600 км, мали здолати далекобійні дрони FP-1, щоб проминути усі засоби ППО ЗС РФ та дістатись до морського порту.

