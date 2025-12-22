ГУР показало первые кадры удара FP-1 по порту Тамани: какие данные оперативного контроля (фото)

В морском порту "Тамань" в Краснодарском крае Российской Федерации дроны Главного управления разведки ударили по нефтегазовому терминалу. Во время воздушной атаки использовали дальнобойные дроны FP-1. Каковы последствия атаки беспилотников, которые несут до 120 кг взрывчатки, по зданиям порта и оборудованию?

О последствиях воздушного удара ГУР по Тамани стало известно от источников агентства "Укринформ", говорится в заметке в Telegram-канале медиа. Источники предоставили первые кадры попадания, осуществленного ударными дальнобойными дронами FP-1. На первом фото видим панораму морского порта, над которой поднимается белое облако огня. На втором — кадры пожара в Морском порту Тамани с другого ракурса, при этом наблюдение ведется чуть ли не с уровня воды.

Расстояние от территории Украины до Тамани — около 300 км, если лететь напрямик через оккупированный Крым, или 600 км, если лететь в обход, через Черное море. Именно такое расстояние, от 300 до 600 км, должны были преодолеть дальнобойные дроны FP-1, чтобы миновать все средства ПВО ВС РФ и добраться до морского порта.

Відео дня

Новость дополняется...