ЗСУ отримують по 1500 зенітних дронів на добу: чи вистачить під час масованого удару "Шахедів"

Міністерство оборони України повідомило про майже подвійне зростання кількості дронів-перехоплювачів, які отримують бійці системи протиповітряної оборони. Втім, цієї кількості все ще не вистачить для знешкодження такої ж кількості російських безпілотників, які загрожували українцям під час наймасованіших атак 7 вересня та 27 грудня.

Сили ППО отримують щодня по 1500 дронів-перехоплювачів, ідеться у Telegram-каналі Міноборони України. Вказано, що цієї кількості має вистачити на знешкодження російських дронів над тиловими регіонами та на лінії фронту.

Міністерство додало, що бійці ЗСУ також отримали 7000 перехоплювачів тактичного рівня через платформу DOT‑Chain Defence. Відомство уточнило, що дрони є "критично важливими" для системи ППО, оскільки вони дають можливість економити дефіцитні дорогі ракети, збільшувати щільність засобів протидії та ефективніше захищати фронт.

На фото, яким Міноборони ілюструвало інформацію про дрони-перехоплювачі — БпЛА Octopus, який Україна створила спільно з Британією.

Дрони-перехоплювачі ЗСУ — деталі використання у системі ППО

Українські військові розповідали, що на збиття одного "Шахеда" використовується близько трьох дронів-перехоплювачів, хоч буває і більше. При цьому перша інформація про такий спосіб боротьби з ударними БпЛА ЗС РФ стало відомо весною-влітку 2025 року. Вже восени з'явилась перша офіційна інформація про ураження: пристрої почали згадуватись у звітах Повітряних сил про відбиття російських повітряних ударів.

З вересня по грудень 2025 року ЗС РФ ледь не щодня запускала зграї дронів по Україні, показують дописи Повітряного командування на сторінці Facebook. Атаки з найбільшою кількістю БпЛА різних типів відбулись двічі:

27 грудня — 519 дронів, з них дві третини, тобто 300, — "Шахеди", а збили сумарно 474;

7 вересня — 810 дронів, збили — 747.

Якщо врахувати, що на збиття кожного дрона ЗС РФ, який атакує Україну, іде від трьох дронів-перехоплювачів, то нинішні обсяги, які постачаються в ЗСУ, можуть знешкодити близько 500 російських БпЛА.

Що відомо про дрони-перехоплювачі ЗСУ

В грудні Міноборони України інформувало про кількість дронів-перехоплювачів, які щодня отримують бійці сил ППО. Станом на 17 грудня ішлося про 950 БпЛА на добу (у листопаді — 600-800). Втім, не уточнюється, які саме моделі дрони та у яких пропорціях входили у число 950.

Відомство ілюструвало повідомлення зображенням дрона-перехоплювача P1-SUN від компанії SkyFall. Розробники раніше розповідали, що P1-SUN здатен розганятись до швидкості 300 км/год і може працювати на висоті до 5 км. Втім,

Фокус писав про інші дрони-перехоплювачі, які з'явились у бійців ЗСУ. Наприклад, у грудні 2025 року з'явилась інформація про Sting, який може наздогнати реактивний "Шахед" зі швидкістю 400-600 км/год. Дрони Ostopus — чотирипропелерні пристрої, які мають датчики для розпізнання цілі і можуть автономно наводитись без участі оператор на останніх метрах до влучання.

Нагадуємо, 7 січня "Мілітарний" розповів про зенітний дрон "Салют", який пройшов випробування у 47 бригаді ЗСУ: показали успішне збиття "Шахеда".