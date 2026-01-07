ВСУ получают по 1500 зенитных дронов в сутки: хватит ли во время массированного удара "Шахедов"

Министерство обороны Украины сообщило о почти двойном росте количества дронов-перехватчиков, которые получают бойцы системы противовоздушной обороны. Впрочем, этого количества все еще не хватит для обезвреживания такого же количества российских беспилотников, которые угрожали украинцам во время массированных атак 7 сентября и 27 декабря.

Силы ПВО получают ежедневно по 1500 дронов-перехватчиков, говорится в Telegram-канале Минобороны Украины. Указано, что этого количества должно хватить на обезвреживание российских дронов над тыловыми регионами и на линии фронта.

Министерство добавило, что бойцы ВСУ также получили 7000 перехватчиков тактического уровня через платформу DOT-Chain Defence. Ведомство уточнило, что дроны являются "критически важными" для системы ПВО, поскольку они дают возможность экономить дефицитные дорогие ракеты, увеличивать плотность средств противодействия и эффективнее защищать фронт.

На фото, которым Минобороны иллюстрировало информацию о дронах-перехватчиках — БпЛА Octopus, который Украина создала совместно с Британией.

Дроны-перехватчики ВСУ — детали использования в системе ПВО

Украинские военные рассказывали, что на сбивание одного "Шахеда" используется около трех дронов-перехватчиков, хоть бывает и больше. При этом первая информация о таком способе борьбы с ударными БпЛА ВС РФ стала известна весной-летом 2025 года. Уже осенью появилась первая официальная информация о поражении: устройства начали упоминаться в отчетах Воздушных сил об отражении российских воздушных ударов.

С сентября по декабрь 2025 года ВС РФ чуть ли не ежедневно запускали стаи дронов по Украине, показывают сообщения Воздушного командования на странице Facebook. Атаки с наибольшим количеством БпЛА различных типов состоялись дважды:

27 декабря — 519 дронов, из них две трети, то есть 300, — "Шахеды", а сбили суммарно 474;

7 сентября — 810 дронов, сбили — 747.

Если учесть, что на сбивание каждого дрона ВС РФ, который атакует Украину, уходит от трех дронов-перехватчиков, то нынешние объемы, которые поставляются в ВСУ, могут обезвредить около 500 российских БпЛА.

Что известно о дронах-перехватчиках ВСУ

В декабре Минобороны Украины информировало о количестве дронов-перехватчиков, которые ежедневно получают бойцы сил ПВО. По состоянию на 17 декабря речь шла о 950 БпЛА в сутки (в ноябре — 600-800). Впрочем, не уточняется, какие именно модели дронов и в каких пропорциях входили в число 950.

Ведомство иллюстрировало сообщение изображением дрона-перехватчика P1-SUN от компании SkyFall. Разработчики ранее рассказывали, что P1-SUN способен разгоняться до скорости 300 км/ч и может работать на высоте до 5 км. Впрочем,

Фокус писал о других дронах-перехватчиках, которые появились у бойцов ВСУ. Например, в декабре 2025 года появилась информация о Sting, который может догнать реактивный "Шахед" со скоростью 400-600 км/ч. Дроны Ostopus — четырехпропеллерные устройства, которые имеют датчики для распознавания цели и могут автономно наводиться без участия оператора на последних метрах до попадания.

Напоминаем, 7 января "Милитарный" рассказал о зенитном дроне "Салют", который прошел испытания в 47 бригаде ВСУ: показали успешное сбивание "Шахеда".