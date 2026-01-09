У Києві двигун "Шахеда" влетів у вікно авто, пробивши водійське скло, — ЗМІ (відео)

В Дарницькому районі Києва двигун від російського "Шахеда" після вибуху дрона пробив скло припаркованого поруч авто зі сторони водія та залишився лежати на пасажирському сидінні.

Відео наслідків удару по Києву в Дарницькому районі опублікував канал "Новини.Live". Журналісти зазначили, що на цьому місці загинув від повторного удару РФ медик, який приїхав надавати допомогу постраждалим.

За словами кореспондентів, запчастина дрона влетіла в авто після вибуху.

В ролику можна побачити двигун, що лежить у салоні автомобіля на пасажирському сидінні.

Власник авто також показав двигун "Шахеда" кореспондентам "5 каналу".

"Він пробив скло і влетів на пасажирське сидіння. Слава богу, нічого не вибухнуло. Просто він пробив — мабуть, коли прилетіло, була якась вибухова хвиля", — розповів чоловік.

Наслідки масованого удару по Києву

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що внаслідок обстрілу РФ у Києві постраждали житлові будинки, пошкодження критичної інфраструктури призвели до перебоїв водопостачання та опалення й аварійних відключень світла. В столиці загинули 4 людини та дістали поранення щонайменше 24.

Також після масованого обстрілу України змінився рух поїздів "червоної" гілки метро Києва, а на лівобережжі електротранспорт замінили автобуси.

Під час повторного обстрілу у Дарницькому районі загинув 56-річний медик бригади швидкої допомоги Сергій Смоляк, іще четверо його колег дістали поранення.

Також РФ нічним ударом пошкодила у Києві посольство Катару.