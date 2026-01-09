В Киеве двигатель "Шахеда" влетел в окно авто, пробив водительское стекло, — СМИ (видео)

В Дарницком районе Киева двигатель от российского "Шахеда" после взрыва дрона пробил стекло припаркованного рядом авто со стороны водителя и остался лежать на пассажирском сиденье.

Видео последствий удара по Киеву в Дарницком районе опубликовал канал "Новости.Live". Журналисты отметили, что на этом месте погиб от повторного удара РФ медик, который приехал оказывать помощь пострадавшим.

По словам корреспондентов, запчасть дрона влетела в авто после взрыва.

В ролике можно увидеть двигатель, лежащий в салоне автомобиля на пассажирском сиденье.

Владелец авто также показал двигатель "Шахеда" корреспондентам "5 канала".

"Он пробил стекло и влетел на пассажирское сиденье. Слава богу, ничего не взорвалось. Просто он пробил — видимо, когда прилетело, была какая-то взрывная волна", — рассказал мужчина.

Відео дня

Последствия массированного удара по Киеву

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что в результате обстрела РФ в Киеве пострадали жилые дома, повреждения критической инфраструктуры привели к перебоям водоснабжения и отопления и аварийным отключениям света. В столице погибли 4 человека и получили ранения по меньшей мере 24.

Также после массированного обстрела Украины изменилось движение поездов "красной" ветки метро Киева, а на левобережье электротранспорт заменили автобусы.

Во время повторного обстрела в Дарницком районе погиб 56-летний медик бригады скорой помощи Сергей Смоляк, еще четверо его коллег получили ранения.

Также РФ ночным ударом повредила в Киеве посольство Катара.