Атака "Шахедів" на поїзд у Харківській області: "Укрзалізниця" обмежує низку сполучень

Після російського обстрілу потяга "Барвінкове — Львів — Чоп" у Харківській області "Укрзалізниця" тимчасово обмежила низку сполучень в регіоні. Деякі прям далекі сполучення замінили стикувальними рейсами з електричками.

Про додаткові безпекові обмеження після удару по поїзду в Харківській області повідомили в пресцентрі АТ "Укрзалізниця". В компанії зазначили, що росіяни посилили удари по українській залізниці, зокрема по рухомому складу.

"Укрзалізниця" у зв'язку зі зростанням небезпеки обстрілів поїздів ухвалила такі рішення:

тимчасово обмежується низка сполучень, зокрема в Харківській області (стикувальні рейси до пунктів призначення при цьому організовують автобусні перевізники, а пасажирів будуть інформувати окремо);

стикувальними з приміськими електричками замінюють деякі прямі далекі рейси (про ці зміни також окремо повідомлять пасажирів);

на деяких ділянках з підвищеною ворожою активністю, зокрема у прифронтових регіонах, запроваджується особливий режим руху: через це можливі позапланові зупинки та затримки руху поїздів, зокрема, з Харківської, Сумської, Запорізької та Херсонської областей.

Відео дня

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки "впритул" і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки", — звернулися в "Укрзалізниці" до українців.

"Укрзалізниця" оголосила про тимчасове обмеження низки сполучень Фото: скриншот

Удар по поїзду на Харківщині: що відомо

Про те, що Росія вдарила трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду в Харківській області, повідомив ввечері 27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив, що ворожий дрон атакував поїзд "Барвінкове — Львів — Чоп". Через влучення перед теплотягом та у пасажирський вагон спалахнула пожежа. На момент удару в потязі перебував 291 пасажир.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив про 4 загиблих внаслідок обстрілу поїзда на Харківщині та наголосив, що удар по цивільному потягу є тероризмом. В Харківській обласній прокуратурі пізніше повідомили про п'ятого загиблого.

Фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що росіяни вдарили по поїзду на Харківщині "Шахедами" з онлайн-керуванням.