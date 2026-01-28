Атака "Шахедов" на поезд в Харьковской области: "Укрзалізниця" ограничивает ряд сообщений

После российского обстрела поезда "Барвенково — Львов — Чоп" в Харьковской области "Укрзалізниця" временно ограничила ряд сообщений в регионе. Некоторые прямые дальние сообщения заменили стыковочными рейсами с электричками.

О дополнительных ограничениях безопасности после удара по поезду в Харьковской области сообщили в пресс-центре АО "Укрзалізниця". В компании отметили, что россияне усилили удары по украинской железной дороге, в частности по подвижному составу.

"Укрзалізниця" в связи с ростом опасности обстрелов поездов приняла такие решения:

временно ограничивается ряд сообщений, в частности в Харьковской области (стыковочные рейсы в пункты назначения при этом организуют автобусные перевозчики, а пассажиров будут информировать отдельно);

стыковочными с пригородными электричками заменяют некоторые прямые дальние рейсы (об этих изменениях также отдельно сообщат пассажирам);

на некоторых участках с повышенной враждебной активностью, в частности в прифронтовых регионах, вводится особый режим движения: из-за этого возможны внеплановые остановки и задержки движения поездов, в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей.

Відео дня

"Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки "вплотную" и закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности", — обратились в "Укрзалізниці" к украинцам.

"Укрзализныця" объявила о временном ограничении ряда сообщений Фото: скриншот

Удар по поезду в Харьковской области: что известно

О том, что Россия ударила тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду в Харьковской области, сообщил вечером 27 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что вражеский дрон атаковал поезд "Барвенково — Львов — Чоп". Из-за попадания перед тепловозом и в пассажирский вагон вспыхнул пожар. На момент удара в поезде находился 291 пассажир.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 4 погибших в результате обстрела поезда на Харьковщине и подчеркнул, что удар по гражданскому поезду является терроризмом. В Харьковской областной прокуратуре позже сообщили о пятом погибшем.

Специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что россияне ударили по поезду на Харьковщине "Шахедами" с онлайн-управлением.