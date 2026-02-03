Удари по шахтах ДТЕК є частиною стратегії РФ: військовий експерт пояснив мету Кремля

За словами експерта Олега Старікова, РФ завдає ударів по вугільних підприємствах ДТЕК, щоб підготувати майбутній театр активних бойових дій. Також Росія прагне завдати шкоди економіці та енергетичній інфраструктурі.

Мету російських атак на шахти ДТЕК військовий експерт Олег Старіков пояснив у коментарі "Телеграфу" 3 лютого. За його словами, удари по вуглевидобувних об'єктах є продуманим елементом ворожої стратегії виснаження, яка була затверджена Кремлем ще у 2025 році на розширеній колегії у Москві 17 грудня.

"Все, що стосується наближення до лінії бойового зіткнення, йде підготовка театру майбутніх бойових дій. Підходить до Запоріжжя — починає завдавати ударів за допомогою реактивних систем. А це все, що по шахтах — це спроба видавити людей звідти", — сказав журналістам Старіков.

На думку експерта, крім витіснення населення з регіонів, де планує розгорнути активні бойові дії, ворог ударами по шахтах ДТЕК намагається нашкодити енергетичній і фінансовій частинам української економіки, оскільки вугілля потрібне для енергетики та приносить прибуток від продажу.

Олег Старіков вважає, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну за трьома ключовими ознаками переходить у стадію тотальної війни. Перша ознака — війна за міста, друга — інфраструктурна війна, коли ворог знищує критично важливі об'єкти інфраструктури, третя — пошук і знищення вищих політичних осіб та військових, що вже озвучував заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв.

За словами військового експерта, росіяни зараз "огороджують логістику майбутнього театру бойових дій", визначаючи місце та забезпечуючи логістичні шляхи.

Атаки на шахти ДТЕК: що відомо

В ДТЕК 2 лютого повідомляли про другу за добу атаку на вугільне підприємство у Дніпропетровській області, внаслідок якої були пошкоджені адміністративні будівлі.

Напередодні, 1 лютого, росіяни завдали удару по автобусу на Дніпропетровщині. У ньому були працівники шахти ДТЕК, які поверталися з роботи. Загинули щонайменше 12 людей, ще 16 дістали поранення. Фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що ЗС РФ свідомо атакували цивільний автобус із працівниками шахти у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

У жовтні 2025 року окупанти завдали удару по шахті на Дніпропетровщині, внаслідок якого 192 шахтарі опинилися заблокованими під землею. Евакуація тривала щонайменше 1,5 години.