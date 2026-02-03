Удары по шахтам ДТЭК являются частью стратегии РФ: военный эксперт объяснил цель Кремля

По словам эксперта Олега Старикова, РФ наносит удары по угольным предприятиям ДТЭК, чтобы подготовить будущий театр активных боевых действий. Также Россия стремится нанести ущерб экономике и энергетической инфраструктуре.

Цель российских атак на шахты ДТЭК военный эксперт Олег Стариков объяснил в комментарии "Телеграфу" 3 февраля. По его словам, удары по угледобывающим объектам являются продуманным элементом вражеской стратегии истощения, которая была утверждена Кремлем еще в 2025 году на расширенной коллегии в Москве 17 декабря.

"Все, что касается приближения к линии боевого соприкосновения, идет подготовка театра будущих боевых действий. Подходит к Запорожью — начинает наносить удары с помощью реактивных систем. А это все, что по шахтам — это попытка выдавить людей оттуда", — сказал журналистам Стариков.

По мнению эксперта, кроме вытеснения населения из регионов, где планирует развернуть активные боевые действия, враг ударами по шахтам ДТЭК пытается навредить энергетической и финансовой частям украинской экономики, поскольку уголь нужен для энергетики и приносит прибыль от продажи.

Олег Стариков считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину по трем ключевым признакам переходит в стадию тотальной войны. Первый признак — война за города, второй — инфраструктурная война, когда враг уничтожает критически важные объекты инфраструктуры, третий — поиск и уничтожение высших политических лиц и военных, что уже озвучивал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам военного эксперта, россияне сейчас "ограждают логистику будущего театра боевых действий", определяя место и обеспечивая логистические пути.

Атаки на шахты ДТЭК: что известно

В ДТЭК 2 февраля сообщали о второй за сутки атаке на угольное предприятие в Днепропетровской области, в результате которой были повреждены административные здания.

Накануне, 1 февраля, россияне нанесли удар по автобусу на Днепропетровщине. В нем были работники шахты ДТЭК, которые возвращались с работы. Погибли по меньшей мере 12 человек, еще 16 получили ранения. Специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что ВС РФ сознательно атаковали гражданский автобус с работниками шахты в Павлоградском районе Днепропетровской области.

В октябре 2025 года оккупанты нанесли удар по шахте на Днепропетровщине, в результате которого 192 шахтера оказались заблокированными под землей. Эвакуация длилась не менее 1,5 часа.