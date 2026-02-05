Фінляндії проти гарантій Україні "подібних до статті 5 НАТО": яка причина, — Politico

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен поспілкувалась з сенаторами Сполучених Штатів Америки та висловила стурбованість заявами Вашингтона про гарантії безпеки Україні за прикладом статті 5 НАТО. На думку Гельсінкі, цих термінів слід уникати під час мирних переговорів про гарантії, оскільки якщо вони не працюють, це зруйнує безпеку усіх членів альянсу. Чому Фінляндія висловилась проти згадок про п'яту статтю?

Державний департамент США розіслав депешу американським політика щодо заяви Фінляндії, яка просила не порівнювати гарантії безпеки Україні у випадку завершення війни з гарантіями НАТО за статтею 5, ідеться у статті медіа Politico. Такі порівняння ослаблюють альянс, хоча фінська влада й підтримує Україну та хотіла б максимального захисту для українців. Фіни побоюються, що у випадку, якщо західний захист "як по 5 статті НАТО" не спрацює, то таким чином впаде захист від РФ, бо Москва побачить ціну таким обіцянкам.

Медіа повідомило, що депеша про позицію Фінляндії з'явилась 20 січня, після звернення Валтонен до конгресменів, демократа та республіканця, з комітету з питань збройних сил Палати представників. Серед іншого, ішлося про те, що РФ є "довгострокова стратегічна загроза" і що Україна може отримати заслабкі гарантії безпеки. При цьому Гельсінкі наголошує, що у публічних заявах не слід змішувати "5 статтю НАТО" та двосторонні обіцянки, які Київ отримує від Вашингтона.

У статті уточнюється, що ж турбує фінів і також представників деяких інших країн-членів НАТО. По-перше, вони не хочуть, щоб НАТО згадувалось поруч з безпековими гарантіями України, оскільки виникає побоювання, що у випадку нової агресії РФ члени альянсу будуть зобов'язані воювати (як по статті 5 Договору). По-друге, є побоювання, що якщо обіцяні гарантії не спрацюють, то це зруйнує НАТО, оскільки РФ побачить, що ніхто не воюватиме на боці країни, на яку нападе Кремль. Фіни пропонують "поставити брандмауер" та не змішувати два поняття, підсумувало Politico.

"Фінляндія та багато інших членів НАТО хочуть переконатися, що стаття 5 є унікальною для НАТО. Існує ймовірність того, що формулювання зобов'язання України щодо безпеки як "статті 5" спонукатиме Росію перевірити, що це насправді означає", — написали журналісти.

Гарантії безпеки — деталі

Зазначимо, взимку 2025 року президент України Володимир Зеленський розповів про двосторонні домовленості з США та Європою щодо угоди про гарантії безпеки. Ідеться про документ з 20 пунктів, відповідно до яких українці можуть отримати захист як "за статтею 5 НАТО": тобто західні війська допоможуть відбивати новий напад РФ. У лютому медіа уточнили, що ідеться про військову допомогу, яку нададуть протягом 72 годин після вторгнення.

Тим часом 3 лютого Україну відвідав генсек НАТО Марк Рютте, який виступив у Верховній Раді. Посадовець запевнив, що країни-члени альянсу і далі підтримуватимуть українців, але жодним словом не згадав перспективи вступу. При цьому під час візиту Рютте у Києві ЗС РФ розбомбили Дарницьку ТЕЦ і генсеку показали руїни з замерзлими потоками води.

Нагадуємо, 4 лютого президент Зеленський розповів про кількість загиблих та поранених бійців Сил оборони протягом чотирьох років війни. Водночас на "Українській правді" з'явилась розмова з групою офіцерів ЗСУ, які оцінили шанси на завершення війни у 2026 році.