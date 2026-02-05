Финляндии против гарантий Украине "подобных статье 5 НАТО": какая причина, — Politico

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пообщалась с сенаторами Соединенных Штатов Америки и выразила обеспокоенность заявлениями Вашингтона о гарантиях безопасности Украины по примеру статьи 5 НАТО. По мнению Хельсинки, этих терминов следует избегать во время мирных переговоров о гарантиях, поскольку если они не работают, это разрушит безопасность всех членов альянса. Почему Финляндия высказалась против упоминаний о пятой статье?

Государственный департамент США разослал депешу американским политикам относительно заявления Финляндии, которая просила не сравнивать гарантии безопасности Украины в случае завершения войны с гарантиями НАТО по статье 5, говорится в статье медиа Politico. Такие сравнения ослабляют альянс, хотя финская власть и поддерживает Украину и хотела бы максимальной защиты для украинцев. Финны опасаются, что в случае, если западная защита "как по 5 статье НАТО" не сработает, то таким образом упадет защита от РФ, потому что Москва увидит цену таким обещаниям.

Медиа сообщило, что депеша о позиции Финляндии появилась 20 января, после обращения Валтонен к конгрессменам, демократу и республиканцу, из комитета по вооруженным силам Палаты представителей. Среди прочего, речь шла о том, что РФ является "долгосрочной стратегической угрозой" и что Украина может получить слабые гарантии безопасности. При этом Хельсинки отмечает, что в публичных заявлениях не следует смешивать "5 статью НАТО" и двусторонние обещания, которые Киев получает от Вашингтона.

В статье уточняется, что же беспокоит финнов и также представителей некоторых других стран-членов НАТО. Во-первых, они не хотят, чтобы НАТО упоминалось рядом с гарантиями безопасности Украины, поскольку возникает опасение, что в случае новой агрессии РФ члены альянса будут обязаны воевать (как по статье 5 Договора). Во-вторых, есть опасения, что если обещанные гарантии не сработают, то это разрушит НАТО, поскольку РФ увидит, что никто не будет воевать на стороне страны, на которую нападет Кремль. Финны предлагают "поставить брандмауэр" и не смешивать два понятия, подытожило Politico.

"Финляндия и многие другие члены НАТО хотят убедиться, что статья 5 является уникальной для НАТО. Существует вероятность того, что формулировка обязательства Украины по безопасности как "статьи 5" побудит Россию проверить, что это на самом деле означает", — написали журналисты.

Гарантии безопасности — детали

Отметим, зимой 2025 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двусторонних договоренностях с США и Европой по соглашению о гарантиях безопасности. Речь идет о документе из 20 пунктов, согласно которым украинцы могут получить защиту как "по статье 5 НАТО": то есть западные войска помогут отражать новое нападение РФ. В феврале медиа уточнили, что речь идет о военной помощи, которую предоставят в течение 72 часов после вторжения.

Между тем 3 февраля Украину посетил генсек НАТО Марк Рютте, который выступил в Верховной Раде. Чиновник заверил, что страны-члены альянса и дальше будут поддерживать украинцев, но ни словом не упомянул перспективы вступления. При этом во время визита Рютте в Киеве ВС РФ разбомбили Дарницкую ТЭЦ и генсеку показали руины с замерзшими потоками воды.

Напоминаем, 4 февраля президент Зеленский рассказал о количестве погибших и раненых бойцов Сил обороны в течение четырех лет войны. В то же время на "Украинской правде" появился разговор с группой офицеров ВСУ, которые оценили шансы на завершение войны в 2026 году.