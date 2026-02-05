Помста за "Орешник": оглядач назвав мету ударів ракет "Фламінго" по Капустиному Яру (відео)

На думку оглядача Дениса Поповича, ракетна атака на Капустин Яр може бути помстою за російський удар по околицях Львова "Орешником" 9 січня. При цьому він зазначає, що невідомо, наскільки ураження вплинули на здатність ворога запускати балістику по Україні.

Ймовірну мету та причини удару по Капустиному Яру в Астраханській області Росії воєнний оглядач Денис Попович назвав в ефірі "Київ24" 5 лютого. Він припустив, що цей "удар помсти" стався після того, як росіяни запустили по Львову балістичну ракету проміжної дальності "Орешник".

"За наявною інформацією, це ракети "Фламінго". Можемо сказати, що все ж таки вони літають і запускаються, це дуже добре, оскільки було багато суперечок щодо здатності цих ракет літати й уражати цілі. Ми бачимо, що, на щастя, ці ракети можуть використовуватися. Вони були використані за призначенням", — сказав Попович.

При цьому експерт зазначив, що наразі точно не відомо, що саме зазнало ураження на ворожому полігоні "Капустин Яр".

"Ми чули, що певні будівлі були пошкоджені, але що було в цих будівлях і як це може вплинути на подальші запуски комплексу "Орешник" — це зараз проаналізувати неможливо", — сказав оглядач.

Удар по Капустиному Яру: що відомо

Українські ракети "Фламінго" вдарили по полігону Капустин Яр у Росії — про це вдень 5 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Командування ЗС РФ було вимушено евакуювати особовий склад військової частини, яка запускала по Україні ракети "Орешник". В Генштабі повідили, що один з ангарів дістав суттєві пошкодження.

Згодом кадри пуску ракет "Фламінго" по Капустиному Яру з'явилися на сторінці X співвласника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана.

OSINT-анатілики каналу "Кіберборошно" проаналізували супутникові знімки, щоб з'ясувати, куди влучили "Фламінго" у Капустиному Яру. Вони припустили, що був уражений майданчик №105, що є частиною інфраструктури для підготовки до пуску російських балістичних ракет.

Нагадаємо, ракета "Орешник" ЗС РФ вдарила по Львівській області 9 січня. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповідав, що в селищі Рудно Львівської громади внаслідок ракетної атаки РФ спрацював захисний запірний клапан на газорегуляторному пункті.