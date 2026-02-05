Месть за "Орешник": обозреватель назвал цель ударов ракет "Фламинго" по Капустиному Яру (видео)
По мнению обозревателя Дениса Поповича, ракетная атака на Капустин Яр может быть местью за российский удар по окрестностям Львова "Орешником" 9 января. При этом он отмечает, что неизвестно, насколько поражения повлияли на способность врага запускать баллистику по Украине.
Вероятную цель и причины удара по Капустиному Яру в Астраханской области России военный обозреватель Денис Попович назвал в эфире "Киев24" 5 февраля. Он предположил, что этот "удар мести" произошел после того, как россияне запустили по Львову баллистическую ракету промежуточной дальности "Орешник".
"По имеющейся информации, это ракеты "Фламинго". Можем сказать, что все же они летают и запускаются, это очень хорошо, поскольку было много споров относительно способности этих ракет летать и поражать цели. Мы видим, что, к счастью, эти ракеты могут использоваться. Они были использованы по назначению", — сказал Попович.
При этом эксперт отметил, что пока точно не известно, что именно было поражено на вражеском полигоне "Капустин Яр".
"Мы слышали, что определенные здания были повреждены, но что было в этих зданиях и как это может повлиять на дальнейшие запуски комплекса "Орешник" — это сейчас проанализировать невозможно", — сказал обозреватель.
Удар по Капустиному Яру: что известно
Украинские ракеты "Фламинго" ударили по полигону Капустин Яр в России — об этом днем 5 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Командование ВС РФ было вынуждено эвакуировать личный состав воинской части, которая запускала по Украине ракеты "Орешник". В Генштабе сообщили, что один из ангаров получил существенные повреждения.
Впоследствии кадры пуска ракет "Фламинго" по Капустиному Яру появились на странице X совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана.
OSINT-анатики канала "Киберборошно" проанализировали спутниковые снимки, чтобы выяснить, куда попали "Фламинго" в Капустином Яру. Они предположили, что была поражена площадка №105, которая является частью инфраструктуры для подготовки к пуску российских баллистических ракет.
Напомним, ракета "Орешник" ВС РФ ударила по Львовской области 9 января. Городской голова Львова Андрей Садовый сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказывал, что в поселке Рудно Львовской общины в результате ракетной атаки РФ сработал защитный запорный клапан на газорегуляторном пункте.