Підрив військового в Одесі: загиблий міг співпрацювати з РФ, — "Николаевский Ванек"

Внаслідок вибуху в Одесі, який стався зранку 6 лютого, загинув військовослужбовець Державної прикордонної служби, який, як підозрюють, міг бути агентом Російської Федерації, розповів представник Сил оборони. Які попередні дані розслідування і як загиблий пов'язаний зі спецслужбами РФ?

Військовослужбовець, ймовірно, самостійно змайстрував вибуховий пристрій, який вибухнув у авто в Одесі, ідеться у повідомленні анонімного Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок". Тим часом у гаджетах фігуранта слідчі відшукали ознаки співпраці із ЗС РФ. Тому поки розглядають дві версії інциденту, внаслідок якого на місці загинув 21-річний чоловік. Перша версія — детонація внаслідок необережених дій військового. Друга версія — вибух, який влаштували росіяни шляхом дистанційного керування. У дописі зауважується, що друга версія досить сумнівна, а слідство покаже, що насправді сталось.

Деталі вибуху в Одесі з'явились близько 15 год, через пів доби після інциденту у Київському районі міста. "Ваньок" розповів, що у гаджетах знайшли листування з куратором ЗС РФ. З'ясувалось, що чоловік вже влаштував кілька підпалів у Одесі та Одеській області, отримавши відповідне завдання від росіян. За виконання завдань він отримував гроші, ідеться у дописі. Також вказані можливі причини таких дій: військовий міг бути дотичним до торгівлі/вживання наркотичних речовин.

Відео дня

"Особливо переживати щодо цієї події не думаю, що доречно. Дуже суперечливий персонаж був. Слідство у процесі", — підсумував "Ваньок".

Вибух в Одесі — "Миколаївський Ваньок" про деталі інциденту з військовим 6 лютого Фото: Скриншот

Вибух в Одесі — що кажуть правоохоронці

Правоохоронці та силовики відреагували на вибух в Одесі 6 лютого. Управління СБУ в Одеській області написало, що подію кваліфікують як терористичний акт. Уточнюється, що інцидент стався близько 5 год на вул. Академіка Корольова у Київському районі. У Національній поліції повідомили про вибух і уточнили, що загиблий — 21-річний власник автомобіля, який служив у кінологічному відділі.

Вибух в Одесі — СБУ про події 6 лютого, внаслідок яких зашинув військовий Фото: Скриншот

Правоохоронці поки не коментували інформацію про те, що у справі про вибух авто військовослужбовця фігурують спецслужби РФ.

Підрив авто в Одесі — деталі

Фокус писав про вибух в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний військовий. У соцмережах опублікували відео палаючої машини Toyota, яка отримала серйозні пошкодження. Місцеві жителі розповіли журналістам, що чоловік загинув на місці, а подія сталась у момент, коли він сів у авто і завів двигун. Один з випадкових свідків повідомив про вражаючий вибух і розповів, що інші люди не постраждали, оскільки на ранковій вулиці перехожих не було.

Зазначимо, у червні 2025 року на півдні вибухнуло авто військо службовця, повідомила пресслужба Національної поліції. Інцидент стався у Березівському районі Одеської області: загинула одна людина. Свідки вибуху написали у соцмережах, що авто, ймовірно, належало терцентру комплектування.

Нагадуємо, у жовтні 2025 року вибухнула машина у Голосіївському районі Києва: поліція розповіла, де підривник сховав вибухівку.