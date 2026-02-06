Подрыв военного в Одессе: погибший мог сотрудничать с РФ, — "Николаевский Ванек"

В результате взрыва в Одессе, который произошел утром 6 февраля, погиб военнослужащий Государственной пограничной службы, который, как подозревают, мог быть агентом Российской Федерации, рассказал представитель Сил обороны. Какие предварительные данные расследования и как погибший связан со спецслужбами РФ?

Военнослужащий, вероятно, самостоятельно смастерил взрывное устройство, которое взорвалось в авто в Одессе, говорится в сообщении анонимного Telegram-канала "Николаевский Ванек". Между тем в гаджетах фигуранта следователи нашли признаки сотрудничества с ВС РФ. Поэтому пока рассматривают две версии инцидента, в результате которого на месте погиб 21-летний мужчина. Первая версия — детонация в результате неосторожных действий военного. Вторая версия — взрыв, который устроили россияне путем дистанционного управления. В заметке отмечается, что вторая версия весьма сомнительна, а следствие покажет, что на самом деле произошло.

Детали взрыва в Одессе появились около 15 часов, через полсуток после инцидента в Киевском районе города. "Ванек" рассказал, что в гаджетах нашли переписку с куратором ВС РФ. Выяснилось, что мужчина уже устроил несколько поджогов в Одессе и Одесской области, получив соответствующее задание от россиян. За выполнение заданий он получал деньги, говорится в заметке. Также указаны возможные причины таких действий: военный мог быть причастен к торговле/употреблению наркотических веществ.

"Особо переживать по поводу этого события не думаю, что уместно. Очень противоречивый персонаж был. Следствие в процессе", — подытожил "Ванек".

Взрыв в Одессе — "Николаевский Ванек" о деталях инцидента с военным 6 февраля Фото: Скриншот

Взрыв в Одессе — что говорят правоохранители

Правоохранители и силовики отреагировали на взрыв в Одессе 6 февраля. Управление СБУ в Одесской области написало, что событие квалифицируют как террористический акт. Уточняется, что инцидент произошел около 5 часов на ул. Академика Королева в Киевском районе. В Национальной полиции сообщили о взрыве и уточнили, что погибший — 21-летний владелец автомобиля, который служил в кинологическом отделе.

Взрыв в Одессе — СБУ о событиях 6 февраля, в результате которых погиб военный Фото: Скриншот

Правоохранители пока не комментировали информацию о том, что в деле о взрыве авто военнослужащего фигурируют спецслужбы РФ.

Подрыв авто в Одессе — детали

Фокус писал о взрыве в Одессе, в результате которого погиб 21-летний военный. В соцсетях опубликовали видео горящей машины Toyota, которая получила серьезные повреждения. Местные жители рассказали журналистам, что мужчина погиб на месте, а происшествие произошло в момент, когда он сел в авто и завел двигатель. Один из случайных свидетелей сообщил о впечатляющем взрыве и рассказал, что другие люди не пострадали, поскольку на утренней улице прохожих не было.

Отметим, в июне 2025 года на юге взорвалось авто военнослужащего, сообщила пресс-служба Национальной полиции. Инцидент произошел в Березовском районе Одесской области: погиб один человек. Свидетели взрыва написали в соцсетях, что авто, вероятно, принадлежало терцентру комплектования.

Напоминаем, в октябре 2025 года взорвалась машина в Голосеевском районе Киева: полиция рассказала, где подрывник спрятал взрывчатку.