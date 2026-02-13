Patriot під нові атаки РФ: навіщо США отримують розвіддані від України, — BI

Збройні сили Російської Федерації проводять комбіновані повітряні удари по Україні, і тому потрібно модифікувати зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб вони могли ефективно працювати, написало медіа Business Insider. По українцях летить балістика, крилаті ракети, "приманки" — це ускладнює роботу ЗРК, і щоб впоратись з викликом, Збройні сили України передають розвідувальні дані у Сполучені Штати Америки. Як інформація від ЗСУ допомагає компанії-виробнику Lockheed Martin?

Росіяни змінили тактику ударів по Україні й це слід врахувати, відбиваючи повітряні атаки за допомогою ЗРК Patriot, ідеться у статті BI. До всього, ще влітку 2025 року стало відомо, що балістичні ракети ЗС РФ перед заходом на ціль починаються маневрувати, щоб уникнути збиття. З огляду на це доводиться відправляти в США всю інформацію про нові обстріли, пояснило медіа.

Business Insider поспілкувалось з заступником глави комітету ВР за нацбезпеки Єгором Чернєвим, який розповів про окремі деталі співпраці США та України. Вказується, що останні оновлення тактики РФ — пуски відбуваються кількома хвилями, а у наборі загроз — балістичні та крилаті ракети, ударні дрони, "обманки" і, до всього, змінюється траєкторія цілей. Зі слів посадовця, Україна отримала від партнерів установки ППО SAMP/T, але найкращим захистом від комплексних ударів і далі залишається Patriot.

"В України немає достатньої кількості батарей і перехоплювачів Patriot, але ситуація трохи краща, ніж була на початку цього року", — навело слова Чернєва.

Медіа зауважило, що кожна ракета-перехоплювач коштує 3,7 млн дол., тому особливо важливо, щоб вони не промахувались і щоб щоразу збивали російську балістику. При цьому у серпні США визнало, що РФ справді модернізувала ракети й вони змогли ухилитись від системи ППО.

BI не навело деталей щодо ще одного напрямку співпраці з США, коли для покращення зброї використовуватимуться розвіддані ЗСУ. При цьому не вдалось відшукати інформацію, чи бували представники Lockheed Martin в Україні, щоб на місці з'ясувати деталі російських ударів.

ЗРК Patriot — які проблеми з комплексом ППО

Зазначимо, у січні 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗРК Patriot не мали ракет-перехоплювачів PAC3 під час удару балістики РФ. Зі слів президента, ракети запізнились на добу, хоч, згідно з планом, мали прийти місяцем раніше. Затримка сталась через затримку оплати з боку партнерів за програмою PURL. Згодом з'явилось пояснення анонімного представника НАТО, який заявив, що гроші прийшли вчасно, а затримка може пояснитись проблемою логістики американської армії.

Тим часом влітку воєнні аналітики та експерти розповіли про нові версії балістичних ракет "Искандер-М", якими росіяни обстрілювали українців. З'ясувалось, що засоби ураження маневрували під час падіння на об'єкт і таким чином ЗРК Patriot не встигав відреагувати вчасно.

Нагадуємо, 13 лютого міністр оборони Михайло Федоров розповів, яку зброю, окрім ракет для ЗРК Patriot, отримає Україна за підсумками засідання групи "Рамштайн-33".