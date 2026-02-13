Patriot под новые атаки РФ: зачем США получают разведданные от Украины, — BI

Вооруженные силы Российской Федерации проводят комбинированные воздушные удары по Украине, и поэтому нужно модифицировать зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы они могли эффективно работать, написало медиа Business Insider. По украинцам летит баллистика, крылатые ракеты, "приманки" — это усложняет работу ЗРК, и чтобы справиться с вызовом, Вооруженные силы Украины передают разведывательные данные в Соединенные Штаты Америки. Как информация от ВСУ помогает компании-производителю Lockheed Martin?

Россияне изменили тактику ударов по Украине и это следует учесть, отражая воздушные атаки с помощью ЗРК Patriot, говорится в статье BI. Ко всему, еще летом 2025 года стало известно, что баллистические ракеты ВС РФ перед заходом на цель начинают маневрировать, чтобы избежать сбития. В связи с этим приходится отправлять в США всю информацию о новых обстрелах, пояснило медиа.

Business Insider пообщалось с заместителем главы комитета ВР по нацбезопасности Егором Черневым, который рассказал об отдельных деталях сотрудничества США и Украины. Указывается, что последние обновления тактики РФ — это пуски в несколько волн, а в наборе угроз — баллистические и крылатые ракеты, ударные дроны, "обманки" и, ко всему, меняется траектория целей. По словам чиновника, Украина получила от партнеров установки ПВО SAMP/T, но лучшей защитой от комплексных ударов и дальше остается Patriot.

Відео дня

"У Украины нет достаточного количества батарей и перехватчиков Patriot, но ситуация немного лучше, чем была в начале этого года", — привело слова Чернева.

Медиа отметило, что каждая ракета-перехватчик стоит 3,7 млн долл., поэтому особенно важно, чтобы они не промахивались и чтобы каждый раз сбивали российскую баллистику. При этом в августе США признало, что РФ действительно модернизировала ракеты и они смогли уклониться от системы ПВО.

BI не привело деталей относительно еще одного направления сотрудничества с США, когда для улучшения оружия будут использоваться разведданные ВСУ. При этом не удалось отыскать информацию, бывали ли представители Lockheed Martin в Украине, чтобы на месте выяснить детали российских ударов.

ЗРК Patriot — какие проблемы с комплексом ПВО

Отметим, в январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ЗРК Patriot не имели ракет-перехватчиков PAC3 во время удара баллистики РФ. По словам президента, ракеты опоздали на сутки, хотя, согласно плану, должны были прийти месяцем раньше. Задержка произошла из-за задержки оплаты со стороны партнеров по программе PURL. Впоследствии появилось объяснение анонимного представителя НАТО, который заявил, что деньги пришли вовремя, а задержка может объясниться проблемой логистики американской армии.

Между тем летом военные аналитики и эксперты рассказали о новых версиях баллистических ракет "Искандер-М", которыми россияне обстреливали украинцев. Выяснилось, что средства поражения маневрировали во время падения на объект и таким образом ЗРК Patriot не успевал отреагировать вовремя.

Напоминаем, 13 февраля министр обороны Михаил Федоров рассказал, какое оружие, кроме ракет для ЗРК Patriot, получит Украина по итогам заседания группы "Рамштайн-33".