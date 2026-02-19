ЗС РФ готові до нового ракетного удару по Києву: коли чекати пуски і які можливі цілі, — монітори

Збройні сили Російської Федерації готуються до нового масованого обстрілу Києва та спорядили для удару літаки Ту-22М3, повідомили у моніторинговому каналі. Українцям, ймовірно, не загрожують Ту-95МС, які перебазувались на далекосхідні летовища за 6 тис. км від України. Командування поки не підтвердило повітряну загрозу. Які засоби ураження тримає напоготові Росія та яким регіонам та об'єктам вони загрожують?

Ракетний удар ЗС РФ може бути націлений на Київ та Київську область і відбутись 21-22 лютого, написали у моніторинговому каналі "єРадар". Кремль готовий знов атакувати ТЕЦ у столиці — це пріоритетні цілі. Російські засоби ураження стартують з пускових установок у Брянській області, з бомбардувальників у повітряному просторі РФ та з кораблів-ракетоносіїв у Новоросійську у Чорному морі. Українцям загрожуватимуть авіаракети Х-22, балістика "Искандер-М" та крилаті ракети "Калібр", ідеться у дописі.

Згідно з даними "єРадар", отриманими завдяки спостереженню за рухом ракетоносіїв та пускових установок, обстріл України може відбутись протягом 48-72 годин. Росіяни підготували сумарно близько 50 ракет різни типів:

Ту-22М3 — три літаки, які можуть запустити дев'ять ракет Х-22/Х-33;

ОТРК "Искандер" — пускові у Брянській області, які вони можуть вдарити 15 балістичними ракетами "Искандер-М". Дальність цих засобів ураження — близько 500 км, і є загроза для північносхідних областей, Києва та Київської області;

кораблі у Чорному морі — три ракетоносії з 24-ма "Калібрами".

"Серед пріоритетних цілей — ТЕЦи м.Київ. Залучення бортів Ту-95МС та Ту-160 — НЕ планується", — ідеться у повідомленні.

Обстріли України — можливий удар ЗС РФ 20-22 лютого Фото: Скриншот

Обстріли України — деталі

Повітряні сили ЗСУ та представники української влади поки не підтверджували новий ракетний обстріл, який може відбутись протягом найближчої доби. При цьому моніторинговий паблік "Стратегічна авіація РФ" розповів, що два літаки Ту-95МС перебазувались на аеродром "Українка" на Далекому Сході (6 тис. км від України), Ту-160 тренується на "Енгельс-2" (600 км). Втім, літаки Ту-22М3 перебувають ближче: переміщуються між базами "Борисоглебськ" та "Ахтюбінськ".

Зазначимо, попередня масований обстріл України відбувся в ніч з 16 на 17 лютого. Про атаку попередили монітори, які повідомили про готовність літаків Ту-95МС та Ту-160 (носіїв Х-101). Росіяни справді запустили по українцях майже 30 ракет різного типу, з них 24 — крилаті (Х-101 та "Искандер-К"), одна авіаракета Х-31 та чотири балістичні "Искандер-М". Крім того, було майже 400 дронів ("Шахеди", "Гербери", "Італмас" та ін.).

Повітряне командування повідомило, що вдалось збити усі крилаті ракети, але пропустили балістику. Представник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що "Искандер-М" не знешкодили, оскільки збиття залежить від ЗРК Patriot, який має бути у потрібному місці. Генштаб не уточнив, куди влучили пропущені ракети, але під час повітряної тривоги було попередження про загрозу балістики для Кривого Рогу.

Нагадуємо, 17 лютого західні медіа повідомили, що начебто Повітряні сили мають ескадрилью літаків F-16 з пілотами-іноземцями: Юрій Ігнат пояснив, чому такі заяви брехливі.