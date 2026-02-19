ВС РФ готовы к новому ракетному удару по Киеву: когда ждать пуски и какие возможные цели, — мониторы

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к новому массированному обстрелу Киева и снарядили для удара самолеты Ту-22М3, сообщили в мониторинговом канале. Украинцам, вероятно, не угрожают Ту-95МС, которые перебазировались на дальневосточные аэродромы за 6 тыс. км от Украины. Командование пока не подтвердило воздушную угрозу. Какие средства поражения держит наготове Россия и каким регионам и объектам они угрожают?

Ракетный удар ВС РФ может быть нацелен на Киев и Киевскую область и состояться 21-22 февраля, написали в мониторинговом канале "еРадар". Кремль готов вновь атаковать ТЭЦ в столице — это приоритетные цели. Российские средства поражения стартуют с пусковых установок в Брянской области, с бомбардировщиков в воздушном пространстве РФ и с кораблей-ракетоносителей в Новороссийске в Черном море. Украинцам будут угрожать авиаракеты Х-22, баллистика "Искандер-М" и крылатые ракеты "Калибр", говорится в заметке.

Согласно данным "еРадар", полученным благодаря наблюдению за движением ракетоносителей и пусковых установок, обстрел Украины может состояться в течение 48-72 часов. Россияне подготовили суммарно около 50 ракет различных типов:

Ту-22М3 — три самолета, которые могут запустить девять ракет Х-22/Х-33;

ОТРК "Искандер" — пусковые в Брянской области, которые они могут ударить 15 баллистическими ракетами "Искандер-М". Дальность этих средств поражения — около 500 км, и есть угроза для северо-восточных областей, Киева и Киевской области;

корабли в Черном море — три ракетоносителя с 24-мя "Калибрами".

"Среди приоритетных целей — ТЭЦы г. Киев. Привлечение бортов Ту-95МС и Ту-160 — НЕ планируется", — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины — возможный удар ВС РФ 20-22 февраля Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — детали

Воздушные силы ВСУ и представители украинской власти пока не подтверждали новый ракетный обстрел, который может состояться в течение ближайших суток. При этом мониторинговый паблик "Стратегическая авиация РФ" рассказал, что два самолета Ту-95МС перебазировались на аэродром "Украинка" на Дальнем Востоке (6 тыс. км от Украины), Ту-160 тренируется на "Энгельс-2" (600 км). Впрочем, самолеты Ту-22М3 находятся ближе: перемещаются между базами "Борисоглебск" и "Ахтюбинск".

Отметим, предыдущий массированный обстрел Украины состоялся в ночь с 16 на 17 февраля. Об атаке предупредили мониторы, которые сообщили о готовности самолетов Ту-95МС и Ту-160 (носителей Х-101). Россияне действительно запустили по украинцам почти 30 ракет различного типа, из них 24 — крылатые (Х-101 и "Искандер-К"), одна авиаракета Х-31 и четыре баллистические "Искандер-М". Кроме того, было почти 400 дронов ("Шахеды", "Гербери", "Италмас" и др.).

Воздушное командование сообщило, что удалось сбить все крылатые ракеты, но пропустили баллистику. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что "Искандер-М" не обезвредили, поскольку сбитие зависит от ЗРК Patriot, который должен быть в нужном месте. Генштаб не уточнил, куда попали пропущенные ракеты, но во время воздушной тревоги было предупреждение об угрозе баллистики для Кривого Рога.

