Кілери ФСБ з Молдови готували замах на Гордона: BBC про деталі справи "Енігма 2.0"

Агенти Федеральної служби розвідки Російської Федерації, затримані у ході операції СБУ "Енігма 2.0", готували замах на журналіста Дмитра Гордона, повідомило медіа BBC. Гордон не вперше опинився у полі зору кілерів: попереднє викриття відбулось два роки тому, у 2024 році.

Глава СБУ Василь Малюк у 2024 році пояснив, чому ФСБ зацікавились Гордоном, який випустив не одне інтерв'ю з росіянами та представниками РФ, ідеться у статті BBC. На думку посадовця, 58-річний журналіст їх "тригерить". Про те, яким чином найманців спецслужб планували дістатись саме до Гордона, медіа не написало.

BBC повідомило, що отримало інформацію про Гордона з анонімних джерел. Також нагадало, що інші потенційні жертви — це представник ГУР Андрій Юсов, боєць Міжнародного легіону ГУР, керівник оборонної компанії, блогер-музикант, який виїхав з РФ.

У соцмережах Дмитра Гордона поки не відшукалось коментарів щодо нового замаху агентів ФСБ.

Операція СБУ — деталі справи "Енігма 2.0"

Зазначимо, зранку 20 лютого стало відомо про операцію СБУ "Енігма 2.0", у ході якої затримали 10 агентів ФСБ РФ. Пресслужба відомства повідомила, що людей завербували у Молдові, але в угрупування були люди є невизнаного Придністров'я, і також з України та ЄС. За кожне убивство обіцяли по 100 тис. дол. Фігуранти — молоді люди, учні військових навчальних закладів, яких відправили в Україну і при цьому усіма їхніми діями керував куратор, який безпосередньо контактував з ФСБ. Найманці готувались до злочинів: стежили за потенційними жертвами, відшукували номери телефонів, адреси, фотографували місцевість. Очолював угрупування 34-річний чоловік, якого завербували під час відбування покарання на території РФ. Інші виконували його вказівки: хтось роз'їжджав у вигляді кур'єрів, хтось — шукав зброю, хтось — планував замах. Усіх фігурантів затримали в Україні та Молдові. Їм висунули підозри за п. 11 ч. 2 ст. 115 — навмисне убивство на замовлення: можливе покарання від 10 до 15 років або довічне.

Раніше Фокус писав про інші замахи на Гордона. У вересні 2024 року СБУ повідомило про викриття агентів ФСБ, які влаштовували диверсії на залізниці і, серед іншого, отримали замовлення від росіян на убивство журналіста. Спецслужби опублікували фрагмент електронного листа, у якому справді згадували ім'я потенційної жертви — Дмитра Гордона. В угрупування входив колишній нардеп з нині забороненої політичної сили "Партія Регіонів". Спільники встигли вчинити злочин проти Сил оборони: пошкодили колію у Полтавській області. Тоді ж журналіст повідомив, хто саме хотів його убити. На думку Гордона, це Путін.

Нагадуємо, представник ГУР Андрій Юсов відреагував на інформацію про замах, про який стало відомо у ході операції СБУ "Енігма 2.0".