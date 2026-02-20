Киллеры ФСБ из Молдовы готовили покушение на Гордона: BBC о деталях дела "Энигма 2.0"

Агенты Федеральной службы разведки Российской Федерации, задержанные в ходе операции СБУ "Энигма 2.0", готовили покушение на журналиста Дмитрия Гордона, сообщило медиа BBC. Гордон не впервые оказался в поле зрения киллеров: предыдущее разоблачение состоялось два года назад, в 2024 году.

Глава СБУ Василий Малюк в 2024 году объяснил, почему ФСБ заинтересовались Гордоном, который выпустил не одно интервью с россиянами и представителями РФ, говорится в статье BBC. По мнению чиновника, 58-летний журналист их "тригерит". О том, каким образом наемники спецслужб планировали добраться именно до Гордона, медиа не написало.

BBC сообщило, что получило информацию о Гордоне из анонимных источников. Также напомнило, что другие потенциальные жертвы — это представитель ГУР Андрей Юсов, боец Международного легиона ГУР, руководитель оборонной компании, блогер-музыкант, который выехал из РФ.

В соцсетях Дмитрия Гордона пока не отыскалось комментариев относительно нового покушения агентов ФСБ.

Операция СБУ — детали дела "Энигма 2.0"

Отметим, утром 20 февраля стало известно об операции СБУ "Энигма 2.0", в ходе которой задержали 10 агентов ФСБ РФ. Пресс-служба ведомства сообщила, что людей завербовали в Молдове, но в группировке были люди из непризнанного Приднестровья, а также из Украины и ЕС. За каждое убийство обещали по 100 тыс. долл. Фигуранты — молодые люди, ученики военных учебных заведений, которых отправили в Украину и при этом всеми их действиями руководил куратор, который непосредственно контактировал с ФСБ. Наемники готовились к преступлениям: следили за потенциальными жертвами, отыскивали номера телефонов, адреса, фотографировали местность. Возглавлял группировку 34-летний мужчина, которого завербовали во время отбывания наказания на территории РФ. Другие выполняли его указания: кто-то разъезжал в виде курьеров, кто-то — искал оружие, кто-то — планировал покушение. Всех фигурантов задержали в Украине и Молдове. Им предъявили подозрения по п. 11 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство по заказу: возможное наказание от 10 до 15 лет или пожизненное.

Ранее Фокус писал о других покушениях на Гордона. В сентябре 2024 года СБУ сообщило о разоблачении агентов ФСБ, которые устраивали диверсии на железной дороге и, среди прочего, получили заказ от россиян на убийство журналиста. Спецслужбы опубликовали фрагмент электронного письма, в котором действительно упоминали имя потенциальной жертвы — Дмитрия Гордона. В группировку входил бывший нардеп из ныне запрещенной политической силы "Партия Регионов". Сообщники успели совершить преступление против Сил обороны: повредили колею в Полтавской области. Тогда же журналист сообщил, кто именно хотел его убить. По мнению Гордона, это Путин.

Напоминаем, представитель ГУР Андрей Юсов отреагировал на информацию о покушении, о котором стало известно в ходе операции СБУ "Энигма 2.0".