РФ може влаштувати в Україні радіологічний інцидент і звинувати Київ: в ISW пояснили мету

Росія може влаштувати в Україні радіологічний інцидент та звинуватити в ньому Київ, щоб переконати західних союзників припинити підтримку українського народу. Аналітики ISW зазначають, що окупанти вже інтенсивно атакують українську інфраструктуру ядерної енергетики.

Кремль намагається відвернути увагу від своїх невдач на війні в Україні, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 24 лютого. За словами експертів, Росія може планувати звинуватити українців у радіологічному інциденті в Україні, щоб зламати волю укранського народу до продовження опору та переконати Захід залишити Київ.

В ISW наголосили, що РФ уже інтенсивно б'є по інфраструктурі ядерної енергетики в Україні та неодноразово атакувала українські атомні електростанції (АЕС) й об'єкти, що їх підтримують.

За словами аналітиків, російські удари по цих об'єктах можуть умисно чи ненавмисно спричинити радіологічний інцидент, а потім Кремль звинуватить у використанні ядерної зброї самих українців.

Війна в Україні: яка мета заяв РФ про ядерну зброю

Експерти пояснили, що Кремль використовує заяви Служби зовнішньої розвідки щодо нібито надання Україні ядерної зброї, щоб виправдати повномасштабне вторгнення, яке вже триває довше, ніж участь Радянського Союзу у Другій світовій війні, та при цьому не досягло жодних з поставлених цілей.

Крім того, Кремль використовує заяву СЗР про ядерну загрозу як привід погрожувати Великій Британії та Франції потенційними ядерними ударами та зірвати дискусії щодо гарантій безпеки для України.

Також звинувачення в бік України можуть бути частиною ширших зусиль Кремля з виправдовування майбутньої часткової мобілізації, які будуть вкрай непопулярним рішенням. Заява СЗР, імовірно, може мати на меті поширення серед росіян страху перед ядерною загрозою, яка нібито походить з України.

Звинувачення РФ щодо ядерної зброї в Україні

Нагадаємо, пресбюро Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації 24 лютого заявило, що Україна нібито отримає ядерну зброю від Європи, і Лондон і Париж працюють над питанням передачі Києву "малогабаритної бойової частини TN75".

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков своєю чергою заявив, що РФ повідомить президенту США Дональду Трампу про ядерну бомбу TN75 в України.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв після заяви СЗР пригрозив ядерним ударом по Україні.

Володимир Путін під час публічної розмови 24 лютого також звинуватив Україну в намірі застосувати ядерний компонент.