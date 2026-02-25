РФ может устроить в Украине радиологический инцидент и обвинить Киев: в ISW объяснили цель

Россия может устроить в Украине радиологический инцидент и обвинить в нем Киев, чтобы убедить западных союзников прекратить поддержку украинского народа. Аналитики ISW отмечают, что оккупанты уже интенсивно атакуют украинскую инфраструктуру ядерной энергетики.

Кремль пытается отвлечь внимание от своих неудач на войне в Украине, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 24 февраля. По словам экспертов, Россия может планировать обвинить украинцев в радиологическом инциденте в Украине, чтобы сломать волю украинского народа к продолжению сопротивления и убедить Запад оставить Киев.

В ISW отметили, что РФ уже интенсивно бьет по инфраструктуре ядерной энергетики в Украине и неоднократно атаковала украинские атомные электростанции (АЭС) и объекты, которые их поддерживают.

По словам аналитиков, российские удары по этим объектам могут умышленно или непреднамеренно вызвать радиологический инцидент, а потом Кремль обвинит в использовании ядерного оружия самих украинцев.

Война в Украине: какова цель заявлений РФ о ядерном оружии

Эксперты объяснили, что Кремль использует заявления Службы внешней разведки о якобы предоставлении Украине ядерного оружия, чтобы оправдать полномасштабное вторжение, которое уже длится дольше, чем участие Советского Союза во Второй мировой войне, и при этом не достигло никаких из поставленных целей.

Кроме того, Кремль использует заявление СВР о ядерной угрозе как повод угрожать Великобритании и Франции потенциальными ядерными ударами и сорвать дискуссии о гарантиях безопасности для Украины.

Также обвинения в сторону Украины могут быть частью более широких усилий Кремля по оправданию предстоящей частичной мобилизации, которые будут крайне непопулярным решением. Заявление СВР, вероятно, может иметь целью распространение среди россиян страха перед ядерной угрозой, которая якобы исходит из Украины.

Обвинения РФ относительно ядерного оружия в Украине

Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации 24 февраля заявило, что Украина якобы получит ядерное оружие от Европы, и Лондон и Париж работают над вопросом передачи Киеву "малогабаритной боевой части TN75".

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что РФ сообщит президенту США Дональду Трампу о ядерной бомбе TN75 в Украине.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев после заявления СВР пригрозил ядерным ударом по Украине.

Владимир Путин во время публичного разговора 24 февраля также обвинил Украину в намерении применить ядерный компонент.