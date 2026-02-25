У Криму дрони ССО уразили С-400 та знищили "Панцир С-1": мідлстрайки проти ППО (відео)

У ніч на 25 лютого дрони Сил спеціальних операцій атакували дві установки проти повітряної оборони Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму. Росіяни втратили ЗРК С-300 та ЗРГК "Панцир-С1" і в підсумку ще більш ослабила захист важливих об'єктів на півострові. Як погіршився повітряний щит Збройних сил РФ у Криму?

Удари по російських військових об'єктах у Криму завдали дрони підрозділу Middle strike ССО, ідеться у дописі бійців на сторінці Facebook. Завдяки влучному відпрацюванню вдалось дістати до комплексу С-300: пошкодили пускову установку, радіолокаційну станцію та інші елементи. Крім того, ворог втратив "Панцир-С1", який працював проти ракет та БпЛА на малих та середніх висотах.

Пресслужба ССО уточнила, що С-400 "Тріумф" пошкодили, а "Панцир" — "припинив своє існування".

Вибухи в Криму — деталі

Фокус писав про характеристики С-400 та "Панцир-С1", які пояснюють важливість ураження таких цілей на території окупованого Криму.

С-400 "Триумф" — далекобійний зенітно-ракетний комплекс, який може дістати літаки та крилаті ракети на відстані 250-400 км, а балістику — на відстані 60 км. При цьому висота, на якій "бачить" РЛС комплексу — до 60 км. ЗРК може вести до 300 об'єктів, а стріляти — одночасно по 36. У дописі ССО не вказується, у якій саме точці Криму підірвали пускові та РЛС, але С-400 "Триумф" може закрити від серйозних повітряних ударів всю площу окупованого півострова.

Відео дня

"Панцир-С1" — зенітний ракетно-гарматний комплекс, який уражає цілі на ближніх відстанях — до 20-30 км, і на висоті до 15-18 км. До всього, гармати можуть збивати об'єкти на відстані до 4 км та висоті до 3 км. ЗРГК "Панцир-С1" призначений для знешкодження літаків, вертольотів, крилатих ракет, дронів і призначений для точкового захисту на короткій відстані важливих об'єктів ЗС РФ: наприклад, кораблів, літаків, штабів тощо. Восени 2024 року комплекс прикривав Кримський міст, повідомили у "Центрі журналістських розслідувань".

Тим часом ССО не вперше атакують дронами засоби ППО ЗС РФ у Криму. Один з таких випадків стався восени 2025 року: вдалось влучити по РЛС 91Н6Е від комплексу С-300, який захищав аеродром в Саках. На порталі "Мілітарний" при цьому підрахували, скільки засобів ППО росіяни втратили з початку вторгнення до літа 2022 року. З'ясувалось, що є підтверджені знищення 28 комплексів "Панцир-С1". Удари завдавались дронами-камікадзе різних типів, а також РСЗВ M142 HIMARS та артилерією (на лінії фронту).

Нагадуємо, 23 лютого Генштабу ЗСУ повідомив про ураження комплексу "Бастіон" у Криму: установка здатна запускати ракети "Циркон" та "Оникс" по Україні.