В Крыму дроны ССО поразили С-400 и уничтожили "Панцирь С-1": мидлстрайки против ПВО (видео)

В ночь на 25 февраля дроны Сил специальных операций атаковали две установки против воздушной обороны Российской Федерации во временно оккупированном Крыму. Россияне потеряли ЗРК С-300 и ЗРГК "Панцирь-С1" и в итоге еще более ослабили защиту важных объектов на полуострове. Как ухудшился воздушный щит Вооруженных сил РФ в Крыму?

Удары по российским военным объектам в Крыму нанесли дроны подразделения Middle strike ССО, говорится в сообщении бойцов на странице Facebook. Благодаря точной отработке удалось достать до комплекса С-300: повредили пусковую установку, радиолокационную станцию и другие элементы. Кроме того, враг потерял "Панцирь-С1", который работал против ракет и БпЛА на малых и средних высотах.

Пресс-служба ССО уточнила, что С-400 "Триумф" повредили, а "Панцирь" — "прекратил свое существование".

Взрывы в Крыму — детали

Фокус писал о характеристиках С-400 и "Панцирь-С1", которые объясняют важность поражения таких целей на территории оккупированного Крыма.

С-400 "Триумф" — дальнобойный зенитно-ракетный комплекс, который может достать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии 250-400 км, а баллистику — на расстоянии 60 км. При этом высота, на которой "видит" РЛС комплекса — до 60 км. ЗРК может вести до 300 объектов, а стрелять — одновременно по 36. В заметке ССО не указывается, в какой именно точке Крыма взорвали пусковые и РЛС, но С-400 "Триумф" может закрыть от серьезных воздушных ударов всю площадь оккупированного полуострова.

"Панцирь-С1" — зенитный ракетно-пушечный комплекс, который поражает цели на ближних расстояниях — до 20-30 км, и на высоте до 15-18 км. Ко всему, пушки могут сбивать объекты на расстоянии до 4 км и высоте до 3 км. ЗРГК "Панцирь-С1" предназначен для обезвреживания самолетов, вертолетов, крылатых ракет, дронов и предназначен для точечной защиты на коротком расстоянии важных объектов ВС РФ: например, кораблей, самолетов, штабов и тому подобное. Осенью 2024 года комплекс прикрывал Крымский мост, сообщили в "Центре журналистских расследований".

Между тем ССО не впервые атакуют дронами средства ПВО ВС РФ в Крыму. Один из таких случаев произошел осенью 2025 года: удалось попасть по РЛС 91Н6Е от комплекса С-300, который защищал аэродром в Саках. На портале "Милитарный" при этом подсчитали, сколько средств ПВО россияне потеряли с начала вторжения до лета 2022 года. Выяснилось, что есть подтвержденные уничтожения 28 комплексов "Панцирь-С1". Удары наносились дронами-камикадзе различных типов, а также РСЗО M142 HIMARS и артиллерией (на линии фронта).

Напоминаем, 23 февраля Генштаба ВСУ сообщил о поражении комплекса "Бастион" в Крыму: установка способна запускать ракеты "Циркон" и "Оникс" по Украине.