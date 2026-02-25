РФ заявляє, що втрати ЗСУ становлять нібито 1,5 млн осіб: раніше Кремль озвучував значно більше число

У Росії зробили чергову заяву щодо нібито втрат Сил оборони України за 4 роки повномасштабного вторгнення. Там заявили про понад 1,5 мільйона вбитих та поранених військових ЗСУ.

Про це свідчать дані Міноборони Росії, повідомляє пропагандистьке видання "ТАСС".

Крім того, там заявили про 27 835 знищених танків та 670 літаків ЗСУ.

Водночас раніше, у вересні 2025 року, радник кремлівського диктатора Володимира Путіна Антон Кобяков заявляв про те, що втрати ЗСУ складають 1,8 мільйона.

За його словами, спочатку це число нібито оголосив британський журналіст, а пізніше хакери нібито зламали базу Генштабу ЗСУ і підтвердили цю цифру.

На цю розбіжність в заявах звернув увагу журналіст Денис Казанський в своєму Telegram. Він наголосив, що Україна ніколи не мала такої кількості літаків, а стільки танків немає навіть в усіх країн НАТО разом узятих.

Відео дня

"Враження повної неадекватності. Жодні дані, озвучені російською владою, не заслуговують на жодну довіру. Ось де дійсно фейкова держава та фейл стейт", — наголосив Казанський.

Українське військове командування не коментувало заяв російських пропагандистів щодо втрат ЗСУ.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що Росія щомісяця втрачає десятки тисяч військових у війні проти України, однак кремлівська пропаганда все одно намагається показати "успіхи" на полі бою. За його оцінкою, на захоплення одного кілометра української землі ЗС РФ витрачають життя 156 людей.

У ISW проаналізували заяви Путіна та Медведєва і з'ясували, що вони використали свято "Захисник Вітчизни" 23 лютого, щоб дати населенню Росії явний знак: війна в Україні триватиме і Кремлю знадобиться більше солдатів, яким, ймовірно, уріжуть доходи.

Нагадаємо, на початку лютого Зеленський заявив, що втрати Сил оборони з 24 лютого 2022 року сягнули 55 тисяч загиблими. Він зазначив, що багато людей також вважаються зниклими безвісти.