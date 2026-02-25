РФ заявляет, что потери ВСУ составляют якобы 1,5 млн человек: ранее Кремль озвучивал значительно большее число

В России сделали очередное заявление о якобы потерях Сил обороны Украины за 4 года полномасштабного вторжения. Там заявили о более 1,5 миллиона убитых и раненых военных ВСУ.

Об этом свидетельствуют данные Минобороны России, сообщает пропагандистское издание "ТАСС".

Кроме того, там заявили о 27 835 уничтоженных танков и 670 самолетов ВСУ.

В то же время ранее, в сентябре 2025 года, советник кремлевского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков заявлял о том, что потери ВСУ составляют 1,8 миллиона.

По его словам, сначала это число якобы объявил британский журналист, а позже хакеры якобы взломали базу Генштаба ВСУ и подтвердили эту цифру.

На это расхождение в заявлениях обратил внимание журналист Денис Казанский в своем Telegram. Он отметил, что Украина никогда не имела такого количества самолетов, а столько танков нет даже у всех стран НАТО вместе взятых.

Відео дня

"Впечатление полной неадекватности. Никакие данные, озвученные российскими властями, не заслуживают никакого доверия. Вот где действительно фейковое государство и фейл стейт", — подчеркнул Казанский.

Украинское военное командование не комментировало заявлений российских пропагандистов о потерях ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Россия ежемесячно теряет десятки тысяч военных в войне против Украины, однако кремлевская пропаганда все равно пытается показать "успехи" на поле боя. По его оценке, на захват одного километра украинской земли ВС РФ тратят жизни 156 человек.

В ISW проанализировали заявления Путина и Медведева и выяснили, что они использовали праздник "Защитник Отечества" 23 февраля, чтобы дать населению России явный знак: война в Украине будет продолжаться и Кремлю понадобится больше солдат, которым, вероятно, урежут доходы.

Напомним, в начале февраля Зеленский заявил, что потери Сил обороны с 24 февраля 2022 года достигли 55 тысяч погибшими. Он отметил, что многие люди также считаются пропавшими без вести.