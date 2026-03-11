У РФ призупинили виробництво "Іскандерів": експерт розкрив втрати ворога після удару по Брянську

Удар по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську суттєво призупинив виробництво нових ракетних комплексів "Іскандер" та іншої військової техніки, що потребує сучасної електроніки. Водночас підприємство зазнало серйозних руйнувань після ударів крилатими ракетами Storm Shadow.

Як розповів в ефірі "Київ24" голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, цей удар став відчутним ударом по російському військово-промисловому комплексу. Він зазначив, що завод спеціалізувався на виробництві напівпровідників і мікросхем, які є критично важливими для сучасних ракет та високотехнологічної військової техніки.

За словами Кузана, попередні удари дроном не завдавали такого масштабного ефекту, оскільки бойова частина дронів була значно меншою. Тепер же комплексне застосування ракетного озброєння призвело до суттєвого руйнування виробничих потужностей, зокрема ключових ділянок заводу.

Відео дня

"Якщо раніше завод досить швидко відновлював своє виробництво після попередніх уражень, то цього разу ми побачили повне руйнування одного з ключових об’єктів. Крім того, кілька інших ділянок заводу також були уражені — загалом застосовано не менше семи, а за оцінками деяких дослідників, навіть дев’ять засобів ураження, причому коригування вогню відбувалося в режимі реального часу", — пояснив фахівець.

Він підкреслив, що наслідком цього стане тимчасова зупинка виробництва "Іскандерів" та інших ракет, а також вплив на випуск іншої військової техніки з сучасною електронікою. При цьому навіть часткове порушення технологічних ланцюгів суттєво позначається на стратегічних запасах та бойових можливостях Росії.

"Йдеться не лише про ракети — це також інша військова техніка, що потребує сучасної електроніки. Навіть часткове порушення технологічних ланцюгів одразу відбивається на стратегічних запасах і загалом на спроможностях Російської Федерації. Це, без перебільшення, невелике, але дуже болюче місце, яке росіяни ретельно оберігали. Вони не переносили завод із Брянська, бо налагодження аналогічного виробництва десь за Уралом — складний і затратний процес, що може зайняти тривалий час, іноді до року", — зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Також Кузан додав, що завод неможливо швидко перенести або відновити в іншому місці, адже налагодження аналогічного виробництва потребує значних ресурсів і часу. Хоча об’єкт був захищений системою протиповітряної оборони, українські ракети змогли обійти її, що забезпечило ефективне ураження.

Ще під час спілкування із журналістами експерт наголосив, що наслідки удару будуть відчутні протягом найближчих місяців: кількість ракет та їхня номенклатура скоротяться, а можливості Росії щодо масованих обстрілів значно зменшаться.

Удар по Брянську — що про це відомо

Нагадаємо, що 10 березня у російському Брянську пролунало кілька вибухів після попередження про можливу ракетну небезпеку. Основною ціллю став завод "Кремній Ел", який спеціалізується на виробництві мікроелектроніки для ракетних комплексів, зенітно-ракетних систем "Панцир", ракет "Іскандер", а також для радіолокаційних систем, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотних літальних апаратів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив успішний ракетний удар Сил оборони по Брянську та наголосив, що ціллю була виробнича база, яка забезпечувала системи управління для всіх типів російських ракет.

За даними російських ЗМІ, одна з ракет Storm Shadow влучила у проїжджу частину, тоді як решта дісталася до цехів "Кремній Ел". Зокрема, удар стався за кілька секунд до вибуху, зафіксованого на відео, де вже здіймався дим над будівлями заводу. Журналісти уточнили, що підприємство спеціалізується на виробництві чіпів для ракет та дронів російських військ.

Крім того, 11 березня опублікували супутникові знімки наслідків удару по "Кремній Ел". З них видно, що влучили щонайменше п’ять ракет, які пошкодили корпус цеху №4. За оцінками експертів OSINT, відновлення цеху без повної реконструкції є малоймовірним.