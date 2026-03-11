В РФ приостановили производство "Искандеров": эксперт раскрыл потери врага после удара по Брянску

Удар по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске существенно приостановил производство новых ракетных комплексов "Искандер" и другой военной техники, требующей современной электроники. В то же время предприятие подверглось серьезным разрушениям после ударов крылатыми ракетами Storm Shadow.

Как рассказал в эфире "Киев24" глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, этот удар стал ощутимым ударом по российскому военно-промышленному комплексу. Он отметил, что завод специализировался на производстве полупроводников и микросхем, которые являются критически важными для современных ракет и высокотехнологичной военной техники.

По словам Кузана, предыдущие удары дроном не наносили такого масштабного эффекта, поскольку боевая часть дронов была значительно меньше. Теперь же комплексное применение ракетного вооружения привело к существенному разрушению производственных мощностей, в частности ключевых участков завода.

"Если раньше завод достаточно быстро восстанавливал свое производство после предыдущих поражений, то в этот раз мы увидели полное разрушение одного из ключевых объектов. Кроме того, несколько других участков завода также были поражены — всего применено не менее семи, а по оценкам некоторых исследователей, даже девять средств поражения, причем корректировка огня происходила в режиме реального времени", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что следствием этого станет временная остановка производства "Искандеров" и других ракет, а также влияние на выпуск другой военной техники с современной электроникой. При этом даже частичное нарушение технологических цепей существенно сказывается на стратегических запасах и боевых возможностях России.

"Речь идет не только о ракетах — это также другая военная техника, требующая современной электроники. Даже частичное нарушение технологических цепей сразу отражается на стратегических запасах и в целом на возможностях Российской Федерации. Это, без преувеличения, небольшое, но очень больное место, которое россияне тщательно оберегали. Они не переносили завод из Брянска, потому что налаживание аналогичного производства где-то за Уралом — сложный и затратный процесс, который может занять длительное время, иногда до года", — отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Также Кузан добавил, что завод невозможно быстро перенести или восстановить в другом месте, ведь налаживание аналогичного производства требует значительных ресурсов и времени. Хотя объект был защищен системой противовоздушной обороны, украинские ракеты смогли обойти ее, что обеспечило эффективное поражение.

Еще во время общения с журналистами эксперт отметил, что последствия удара будут ощутимы в течение ближайших месяцев: количество ракет и их номенклатура сократятся, а возможности России по массированным обстрелам значительно уменьшатся.

Удар по Брянску — что об этом известно

Напомним, что 10 марта в российском Брянске прогремело несколько взрывов после предупреждения о возможной ракетной опасности. Основной целью стал завод "Кремний Эл", который специализируется на производстве микроэлектроники для ракетных комплексов, зенитно-ракетных систем "Панцирь", ракет "Искандер", а также для радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешный ракетный удар Сил обороны по Брянску и отметил, что целью была производственная база, которая обеспечивала системы управления для всех типов российских ракет.

По данным российских СМИ, одна из ракет Storm Shadow попала в проезжую часть, тогда как остальные добралась до цехов "Кремний Эл". В частности, удар произошел за несколько секунд до взрыва, зафиксированного на видео, где уже поднимался дым над зданиями завода. Журналисты уточнили, что предприятие специализируется на производстве чипов для ракет и дронов российских войск.

Кроме того, 11 марта опубликовали спутниковые снимки последствий удара по "Кремний Эл". Из них видно, что попали как минимум пять ракет, которые повредили корпус цеха №4. По оценкам экспертов OSINT, восстановление цеха без полной реконструкции маловероятно.