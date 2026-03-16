Як виглядає арсенал ЗС РФ у Довжанську після удару України: знесло до фундаменту (фото)

Супутникові фото показали повне руйнування складу боєприпасів та ракет Збройних сил Російської Федерації біля окупованого міста Довжанськ у Луганській області. Склад розташований на відстані понад 150 км від лінії фронту і детонував неподалік від житлових будинків.

Для встановлення наслідків повітряного удару Сил оборони використали супутникові фото за 28 лютого та після 15 березня, написав журналіст медіа "Радіо Свобода" Марк Крутов на сторінці X. На супутниковому фото помітні лише контури фундаменту, а не капітальна будівля з дахом та стінами.

Крутов опублікував супутникове зображення арсеналів ЗС РФ у Луганській області до та після прильотів, які стались близько 23 год 14 березня. На першому фото — чотири споруди на обгороджених майданчиках. Три з них оточенні ґрунтовими валами, навколо — інші об'єкти невстановленого призначення. Свіже фото з результатами ураження — видовжений будинок, який до прильотів мав дах, а після — стоїть без даху, і помітно рештки стін та фундементу.

Удар по арсеналу ЗС РФ — склад в Довжанську за 28 лютого 2026 року Фото: Радіо Свобода

Удар по арсеналу ЗС РФ — склад в Довжанську після удару 14 березня 2026 року Фото: Радіо Свобода

Супутникові фото Google Maps показують, що розміри знищеного складу ЗС РФ — 64 на 10 м, площа — 640 кв. м. Норма заповненості арсеналів, згідно з даними Defense Express, складає близько 74,5 тис. тонн на 1 кв. км (нормативи для ГРАУ). Орієнтовно можна оцінити, що на підірваному складу у Довжанську розміром 0,64 кв. км — близько 47 тис. тонн (умовно). Приблизна точка влучання, згідно з даними Telegram-каналу OSINTерів "КіберБорошно" має координати 48.101990,39.670564 і розташована на відстані 150-160 км від фронту — у глибокому тилу противника.

Удар по арсеналу ЗС РФ — де розташований склад в Довжанськ Фото: DeepState

Українське командування поки не підтверджувало удар по складу боєприпасів ЗС РФ у Довжанську в ніч з 14 на 15 березня.

Зазначимо, Фокус писав про атаку Сил оборони України по складу боєприпасів ЗС РФ у місті Довжанськ на окупованій частині Луганської області. Перша інформація про вибухи у вказаному регіоні з'явились опівночі з 14 на 15 березня. На відео з місця подій — спалахи вогню, детонація снарядів, розлітання в усі боки уламків засобів ураження ЗС РФ. При цьому місцеві жителі скаржились, що у них дрижать будинки, а глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що сталось ураження складу ракет, які росіяни зберігали неподалік від населеного пункту.

Нагадуємо, у лютому стало відомо про удар по арсеналу РФ біля села Котлубань у Волгоградській області: по цілі вдарили ракети "Фламінго". Крім того, Україна атакувала інші склади, наприклад, біля населених пунктів Нея та Киржачі.

Нагадуємо, 9 березня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розповів про удар по РЛС "Надгробок", яка є "очима" для С-300 та С-400.