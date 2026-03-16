Как выглядит арсенал ВС РФ в Должанске после удара Украины: снесло до фундамента (фото)

Спутниковые фото показали полное разрушение склада боеприпасов и ракет Вооруженных сил Российской Федерации возле оккупированного города Должанск в Луганской области. Склад расположен на расстоянии более 150 км от линии фронта и детонировал неподалеку от жилых домов.

Для установления последствий воздушного удара Сил обороны использовали спутниковые фото за 28 февраля и после 15 марта, написал журналист медиа "Радио Свобода" Марк Крутов на странице X. На спутниковом фото заметны лишь контуры фундамента, а не капитальное здание с крышей и стенами.

Крутов опубликовал спутниковое изображение арсеналов ВС РФ в Луганской области до и после прилетов, которые произошли около 23 часов 14 марта. На первом фото — четыре сооружения на огороженных площадках. Три из них окружены грунтовыми валами, вокруг — другие объекты неустановленного назначения. Свежее фото с результатами поражения — удлиненный дом, который до прилетов имел крышу, а после — стоит без крыши, и заметно остатки стен и фундемента.

Удар по арсеналу ВС РФ — склад в Должанске за 28 февраля 2026 года Фото: Радио Свобода

Удар по арсеналу ВС РФ — склад в Должанске после удара 14 марта 2026 года Фото: Радио Свобода

Спутниковые фото Google Maps показывают, что размеры уничтоженного склада ВС РФ — 64 на 10 м, площадь — 640 кв. м. Норма заполненности арсеналов, согласно данным Defense Express, составляет около 74,5 тыс. тонн на 1 кв. км (нормативы для ГРАУ). Ориентировочно можно оценить, что на взорванном складе в Довжанске размером 0,64 кв. км — около 47 тыс. тонн (условно). Приблизительная точка попадания, согласно данным Telegram-канала OSINTеров "КиберБорошно" имеет координаты 48.101990,39.670564 и расположена на расстоянии 150-160 км от фронта — в глубоком тылу противника.

Удар по арсеналу ВС РФ — где расположен склад в Должанске Фото: DeepState

Украинское командование пока не подтверждало удар по складу боеприпасов ВС РФ в Должанске в ночь с 14 на 15 марта.

Отметим, Фокус писал об атаке Сил обороны Украины по складу боеприпасов ВС РФ в городе Должанск на оккупированной части Луганской области. Первая информация о взрывах в указанном регионе появились в полночь с 14 на 15 марта. На видео с места событий — вспышки огня, детонация снарядов, разлетающиеся во все стороны обломки средств поражения ВС РФ. При этом местные жители жаловались, что у них дрожат дома, а глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что произошло поражение склада ракет, которые россияне хранили неподалеку от населенного пункта.

Напоминаем, в феврале стало известно об ударе по арсеналу РФ возле села Котлубань в Волгоградской области: по цели ударили ракеты "Фламинго". Кроме того, Украина атаковала другие склады, например, возле населенных пунктов Нея и Киржачи.

Напоминаем, 9 марта командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди рассказал об ударе по РЛС "Надгробие", которая является "глазами" для С-300 и С-400.