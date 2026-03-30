В Україні повідомили про замінування понад 1200 шкіл: у Нацполіції заявили про ІПСО Росії

У різних регіонах України масово повідомляють про нібито замінування шкіл. Станом на 14:50 відомо про 1216 повідомлень до поліції.

Водночас поліція вже перевірила 20% цих повідомлень, не виявивши вибухівки. Про це повідомили у Telegram Нацполіції.

Повідомлення про замінування надійшли на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ. Вони почали надходити з 11:00 і продовжують надходити надалі.

Усі повідомлення перевіряються правоохоронцями — на місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи.

Паралельно з цим поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень.

"Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога", — наголосили правоохоронці.

У поліції також нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що 2 місяці тому, 30 січня, Україною також прокотилася хвиля повідомлень про замінування. Тоді поліція отримала понад 2000 повідомлень майже з усіх регіонів. Водночас жоден з випадків у підсумку не підтвердився.

У той же день редакція Фокусу також отримала лист з погрозами, який підривники надіслали у низку інших медіа та державних установ. У ньому йдеться, що невідомий підривник з 10 січня підклав 500 вибухових пристроїв у різних точках в Києві. З його слів, вибухи відбуватимуться в період з 30 по 31 січня 2026 року.

У 2025 році восени невідомі особи погрожували підірвати торгівельні центри, школи та державні установи. Пресслужба Головного управління Нацполіції України повідомила, що на місці подій працюють відповідні служби, шукаючи закладні вибухові пристрої.

Нагадаємо, 18 лютого у Львові поліція затримала 20-річного чоловіка, який надав хибне повідомлення про замінування Верховної Ради України. За це йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.