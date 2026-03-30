В Украине сообщили о минировании более 1200 школ: в Нацполиции заявили о ИПСО России

В разных регионах Украины массово сообщают о якобы заминировании школ. По состоянию на 14:50 известно о 1216 сообщениях в полицию.

В то же время полиция уже проверила 20% этих сообщений, не обнаружив взрывчатки. Об этом сообщили в Telegram Нацполиции.

Сообщения о заминировании поступили на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, организаций, банков и других учреждений. Они начали поступать с 11:00 и продолжают поступать в дальнейшем.

Все сообщения проверяются правоохранителями — на местах работают взрывотехнические службы, кинологи, следственно-оперативные группы.

Параллельно с этим полиция принимает меры для установления лиц, причастных к распространению ложных сообщений.

"Не исключено, что это очередное ИПСО от врага", — отметили правоохранители.

В полиции также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что 2 месяца назад, 30 января, по Украине также прокатилась волна сообщений о заминировании. Тогда полиция получила более 2000 сообщений почти из всех регионов. В то же время ни один из случаев в итоге не подтвердился.

В тот же день редакция Фокуса также получила письмо с угрозами, которое подрывники прислали в ряд других медиа и государственных учреждений. В нем говорится, что неизвестный подрывник с 10 января подложил 500 взрывных устройств в разных точках в Киеве. По его словам, взрывы будут происходить в период с 30 по 31 января 2026 года.

В 2025 году осенью неизвестные лица угрожали взорвать торговые центры, школы и государственные учреждения. Пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины сообщила, что на месте событий работают соответствующие службы, ища закладные взрывные устройства.

Напомним, 18 февраля во Львове полиция задержала 20-летнего мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании Верховной Рады Украины. За это ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.