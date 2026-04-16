ЗС РФ прицільно атакували медиків і поліцейських в Оболонському районі Києва (відео)

Російські військові під час атаки на Київ застосували тактику подвійних ударів, щоб вбити і поранити якомога більше людей, зокрема тих, які рятують інших. Це свідомий злочин проти цивільного населення.

У ніч на 16 квітня ЗС РФ атакували бригаду екстреної медичної допомоги, яка надавала допомогу постраждалим від попереднього прильоту. Унаслідок повторного влучання медики та водій дістали поранення середньої тяжкості й були госпіталізовані до столичних лікарень, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Це не просто обстріл. Це свідомий терор проти цивільних і тих, хто їх рятує. Удар по медиках — чергова демонстрація того, що росія веде війну проти людяності як такої. Дякуємо нашим медикам за мужність і самовідданість. Працюємо далі, допомагаємо і тримаємося разом", — продовжуємо працювати", — йдеться в заяві КМДА.

Унаслідок атаки карета швидкої допомоги зазнала значних пошкоджень. Також пошкоджено медичне обладнання.

Крім медиків, під ударом цієї ночі опинилися і правоохоронці, повідомляє столична поліція.

Троє спецпризначенців полку поліції №1 прибули на місце ракетної атаки в Оболонському районі Києва, щоб разом із медиками надати допомогу постраждалим. Уже за кілька хвилин обстріл повторився. У цей час на місці працювали екстрені служби.

Від удару балістикою один із правоохоронців отримав осколкове поранення ноги. Побратими наклали потерпілому турнікет і, оскільки службовий автомобіль був пошкоджений, поліцейські звернулися по допомогу до перехожого громадянина, який на власному авто відвіз пораненого правоохоронця до лікарні. Лікарі провели йому складну операцію.

Двох інших правоохоронців госпіталізовано з контузіями.

Обидва ці випадки тільки підтверджують слова авіаційного експерта Богдана Долінце про те, що Росія застосувала цієї ночі жорстоку, але перевірену тактику подвійних ударів, спеціально атакуючи повторно об'єкти, де вже працюють екстрені служби.

На цьому наголосив і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який приїхав до Одеси до будинку, де внаслідок атаки ворога загинули восьмеро мирних жителів.

"Ця нічна атака росії вкотре була і по рятувальниках. У Києві окупанти завдали повторного удару, коли екстрені служби приїхали на допомогу пораненим. Травми отримали 3 поліцейських і 4 медики", — констатував він.

Наразі в Києві відомо про 60 травмованих і чотирьох загиблих. Серед жертв російської агресії — 12-річний хлопчик, 35-річна жінка і два охоронці автосалону. Прокуратура столиці вже порушила кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що в одному з дворів Києва знайшли уламки величезної російської ракети. Загалом по Україні ворог запустив 703 повітряні цілі, більшість із яких летіли на столицю.