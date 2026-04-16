ВС РФ прицельно атаковали медиков и полицейских в Оболонском районе Киева (видео)

Российские военные во время атаки на Киев применили тактику двойных ударов, чтобы убить и ранить как можно больше людей, в том числе тех, которые спасают других. Это сознательное преступление против гражданского населения.

В ночь на 16 апреля ВС РФ атаковали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оказывала помощь пострадавшим от предыдущего прилета. В результате повторного попадания медики и и водитель получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в столичные больницы, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Это не просто обстрел. Это сознательный террор против гражданских и тех, кто их спасает. Удар по медикам – очередная демонстрация того, что россия ведет войну против человечности как таковой. Спасибо нашим медикам за мужество и самоотверженность. Работаем дальше, помогаем и держимся вместе", — продолжаем работать", — говорится в заявлении КГГА.

В результате атаки карета скорой помощи получила значительные повреждения. Также повреждено медицинское оборудование.

Кроме медиков, под ударом этой ночью оказались и правоохранители, сообщает столичная полиция.

Трое спецназовцев полка полиции №1 прибыли на место ракетной атаки в Оболонском районе Киева, чтобы вместе с медиками оказать помощь пострадавшим. Уже через несколько минут обстрел повторился. В это время на месте работали экстренные службы.

От удара баллистикой один из правоохранителей получил осколочное ранение ноги. Побратимы наложили пострадавшему турникет и, поскольку служебный автомобиль был поврежден, полицейские обратились за помощью к прохожему гражданину, который на собственном авто отвез раненого правоохранителя в больницу. Врачи провели ему сложную операцию.

Двое других правоохранителей госпитализированы с контузиями.

Оба эти случая только подтверждают слова авиационного эксперта Богдана Долинце о том, что Россия применила этой ночью жестокую, но проверенную тактику двойных ударов, специально атакуя повторно объекты, где уже работают экстренные службы.

На этом акцентировал внимание и министр внутренних дел Игорь Клименко, который приехал в Одессу к дому, где в результате атаки врага погибли восемь мирных жителей.

"Эта ночная атака россии в очередной раз была и по спасающим. В Киеве оккупанты нанесли повторный удар, когда экстренные службы приехали на помощь раненым. Травмы получили 3 полицейских и 4 медика", — констатировал он.

На данный момент в Киеве известно о 60 травмированных и четырех погибших. Среди жертв российской агрессии — 12-летний мальчик, 35-летняя женщина и два охранника автосалона. Прокуратура столицы уже возбудила уголовное производство.

Также сообщалось, что в одном из дворов Киева нашли обломки огромной российской ракеты. Всего по Украине враг запустил 703 воздушные цели, большинство из которых летели на столицу.