Удари по Туапсе і скарги росіян: влада РФ визнала ураження об'єктів, які горять у порту (відео)

Прокуратура Краснодарського краю Російської Федерації на четверту добу повітряних ударів України визнала пошкодження портової інфраструктури Туапсе, у якій завантажуються "тіньові" танкери. На свіжих відео з місця подій — кілька стовпів диму, схожих на "вулкани", та скарги росіян на те, що їм створили проблеми з життям та відпочинком.

Представник російської прокуратури вирушив у морський порт, щоб простежити за дотриманням прав росіян, ідеться у дописі відомства у Telegram-каналі. При цьому правоохоронці визнали атаку БпЛА та пошкодження порту, але не уточнили, як це пов'язано з правами жителів РФ. Також не ясно, чи відкрили кримінальне провадження за фактом подій у Краснодарському краю та кого підозрюють у проведенні атак: слова "Україна" не звучало.

З перших днів квітня 2026 року прокуратура Краснодарського краю у Telegram тричі згадувала про атаку БпЛА на російські порти, але ні разу не написала, що удари здійснила Україна. Повідомлення з'явились 5 квітня (вибухи у Новоросійській), а 16 квітня та 20 квітня — атаки на Туапсе. У останньому випадку представник транспортної прокуратури вирушив на місце інциденту, тим часом у решті випадків відомство займалось тим, що збирало скарги громадян.

Відео дня

Вибухи у РФ — прокуратура про інциденти у Туапсе 20 квітня

У соцмережах опублікували реакцію росіянки на події в Туапсе у момент, коли у порту вирує пожежа, а над Чорним морем здійнявся стовп диму. Громадянка РФ не говорила про якесь порушення прав, які планують захищати прокурори. Натомість її хвилювало, що вона не зможе спокійно пожити на морському узбережжі через атаки БпЛА.

Вибухи у РФ — що сталось у Туапсе

Зранку 20 квітня на інцидент в Туапсе відгукнувся губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Зі слів російського посадовця, після атаки БпЛА у порту справді почалась пожежа і загинув один росіянин. Згідно з доповіддю очільника Туапсе Сергія Бойка, у припортових будинках вилетіло скло та пошкоджено газову трубу. Міноборони РФ відзвітувало у Telegram про повне збиття усіх 112 дронів України під час атаки, яка тривала 11 годин і покрила південні та східні регіони, і також окупований Крим. Серед іншого, написали про загрозу для Краснодара і також для Астрахані (у Астраханській області розташовано полігон Капустин Яр).

Тим часом командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді написав на Facebook, що Україна справді провела повітряну атаку на порт Туапсе. Військовий підтвердив, що сталось "вуглеводне весілля Туапсе-2" і що це "день бабака" (день, який вічно повторюється). Командувач опублікував відео, на якому показав політ дронів на відстань 450 км навпростець через окуповані частини Запорізької області, підліт до нафтових резервуарів у порту з боку моря та серію вибухів внаслідок влучання. Також уточнюється, що удар 19-20 квітня — спільний результат 1 оперативного центру СБС, бійців ССО та ГУР Міноборони.

Зазначимо, нова серія вибухів у Туапсе почалась пізно увечері 15 квітня 2026 року. Місцеві жителі поскаржились на атаку дронів, а на відео з місця подій фігурували стовпи диму та вогню над резервуарами з російською нафтою. Наступні удари відбулись в ніч на 16 та 20 квітня.

Нагадуємо, 19 квітня СБУ повідомила про наліт дронів на російські військові кораблі, РЛС та нафтобазу у Севастополі. 20 квітня ГУР Міноборони заявило, що провело успішну атаку в ніч 18 на 19 квітня: ішлося, серед іншого, про два ВДК "Ямал" та "Ніколай Фільченков".