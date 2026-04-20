Удары по Туапсе и жалобы россиян: власти РФ признали поражение объектов, горящих в порту (видео)

Прокуратура Краснодарского края Российской Федерации на четвертые сутки воздушных ударов Украины признала повреждение портовой инфраструктуры Туапсе, в которой загружаются "теневые" танкеры. На свежих видео с места событий — несколько столбов дыма, похожих на "вулканы", и жалобы россиян на то, что им создали проблемы с жизнью и отдыхом.

Представитель российской прокуратуры отправился в морской порт, чтобы проследить за соблюдением прав россиян, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. При этом правоохранители признали атаку БПЛА и повреждение порта, но не уточнили, как это связано с правами жителей РФ. Также не ясно, открыли ли уголовное производство по факту событий в Краснодарском крае и кого подозревают в проведении атак: слова "Украина" не звучало.

С первых дней апреля 2026 года прокуратура Краснодарского края в Telegram трижды упоминала об атаке БпЛА на российские порты, но ни разу не написала, что удары осуществила Украина. Сообщение появились 5 апреля (взрывы в Новороссийской), а 16 апреля и 20 апреля — атаки на Туапсе. В последнем случае представитель транспортной прокуратуры отправился на место инцидента, тем временем в остальных случаях ведомство занималось тем, что собирало жалобы граждан.

Взрывы в РФ — прокуратура об инцидентах в Туапсе 20 апреля Фото: Скриншот

В соцсетях опубликовали реакцию россиянки на события в Туапсе в момент, когда в порту бушует пожар, а над Черным морем поднялся столб дыма. Гражданка РФ не говорила о каком-то нарушении прав, которые планируют защищать прокуроры. Зато ее волновало, что она не сможет спокойно пожить на морском побережье из-за атак БпЛА.

Взрывы в РФ — что произошло в Туапсе

Утром 20 апреля на инцидент в Туапсе откликнулся губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам российского чиновника, после атаки БпЛА в порту действительно начался пожар и погиб один россиянин. Согласно докладу главы Туапсе Сергея Бойко, в припортовых домах вылетели стекла и повреждена газовая труба. Минобороны РФ отчиталось в Telegram о полном сбивании всех 112 дронов Украины во время атаки, которая длилась 11 часов и покрыла южные и восточные регионы, а также оккупированный Крым. Среди прочего, написали об угрозе для Краснодара и также для Астрахани (в Астраханской области расположен полигон Капустин Яр).

Между тем командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди написал на Facebook, что Украина действительно провела воздушную атаку на порт Туапсе. Военный подтвердил, что произошла "углеводная свадьба Туапсе-2" и что это "день сурка" (день, который вечно повторяется). Командующий опубликовал видео, на котором показал полет дронов на расстояние 450 км напрямик через оккупированные части Запорожской области, подлет к нефтяным резервуарам в порту со стороны моря и серию взрывов в результате попадания. Также уточняется, что удар 19-20 апреля — совместный результат 1 оперативного центра СБС, бойцов ССО и ГУР Минобороны.

Отметим, новая серия взрывов в Туапсе началась поздно вечером 15 апреля 2026 года. Местные жители пожаловались на атаку дронов, а на видео с места событий фигурировали столбы дыма и огня над резервуарами с российской нефтью. Следующие удары состоялись в ночь на 16 и 20 апреля.

Напоминаем, 19 апреля СБУ сообщила о налете дронов на российские военные корабли, РЛС и нефтебазу в Севастополе. 20 апреля ГУР Минобороны заявило, что провело успешную атаку в ночь с 18 на 19 апреля: речь шла, среди прочего, о двух ВДК "Ямал" и "Николай Фильченков".