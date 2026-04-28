БПЛА влучили у двір і кладовище: які наслідки денної атаки росіян на Київ (фото, відео)

Російські окупанти вдень 28 квітня атакували Київ безпілотниками. У двох районах були зафіксовані влучання та падіння уламків безпілотника. Фокус зібрав все, що відомо про атаку на Київ.

Тривогу у столиці оголосили близько 14:05. Моніторингові канали повідомляли про два безпілотника, які рухалися з півночі вздовж Києва. За даними каналу "єРадар", приблизний маршрут БПЛА був таким: Хотянівка (село на півночі від Києва) — Оболонь — Почайна — Лук'янівка — Святошин.

О 14:57 стало відомо про відбій повітряної тривоги.

Атака на Київ — де зафіксували ураження безпілотників

У ДСНС повідомили, що влучання та падіння уламків безпілотників були зафіксовані в двох районах — Шевченківському та Солом'янському.

У Шевченківському районі сталося пошкодження фасаду недобудови, виявлено часткове руйнування перекриття на даху на площі 1 кв. м, а також ліквідовано два незначні осередки загоряння.

Відео дня

Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС

У Солом’янському районі уламки ворожого безпілотника впали на території кладовища, внаслідок чого сталося загоряння сміття на площі 5 кв. м., яке наразі ліквідоване.

Водночас міський голова Віталій Кличко спершу підтверджував роботу ППО в Києві, зокрема, на Оболоні. Згодом він повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків безпілотників сталося зіткнення автівок на одній із вулиць.

Згодом він уточнив, що внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Також уламки безпілотника впали на територію цвинтаря. На фото, які публікують у Telegram-каналах, видно, що безпілотник застряг на дереві.

Безпілотник на дереві Фото: Telegram / Киевский Движ

Ще одна людина постраждала внаслідок атаки у Солом'янському районі. Згодом у Шевченківському районі виявили більше уламків БпЛА на відкритій території, повідомив Кличко.

Водночас у соцмережах також пишуть та публікують відео прильоту безпілотника у дворі в районі Київського авіаційного інституту.

Атаки росіян на Київ — що відомо

28 квітня вдень російські окупанти атакували Київ безпілотниками. На відео було помітно, що дрони літають дуже низько над будинками.

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку "Шахедів" РФ на Україну, яка відбулась в ніч на 24 квітня. Близько 2 год у мережі повідомили про влучання російських дронів у Одесі. На фото та відео з місця подій показали палаючі місцевість та будинок, який обвалився від удару: рятувальники шукали людей між завалами. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ запустила 107 БпЛА різних типів та дві балістичних ракети (з-під Ростова). Сили ППО збили 96 БпЛА, при цьому є влучання у дев'яти локаціях і падіння уламків — у двох.

Нагадуємо, 22 квітня відбувся черговий обстріл Києва, під час якого над столицею помітили не лише "Шахеди", а й повітряні кулі.