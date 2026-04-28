БПЛА попали во двор и кладбище: какие последствия дневной атаки россиян на Киев (фото, видео)

Российские оккупанты днем 28 апреля атаковали Киев беспилотниками. В двух районах были зафиксированы попадания и падения обломков беспилотника. Фокус собрал все, что известно об атаке на Киев.

Тревогу в столице объявили около 14:05. Мониторинговые каналы сообщали о двух беспилотниках, которые двигались с севера вдоль Киева. По данным канала "еРадар", примерный маршрут БПЛА был таким: Хотяновка (село на севере от Киева) — Оболонь — Почайна — Лукьяновка — Святошин.

В 14:57 стало известно об отбое воздушной тревоги.

Атака на Киев — где зафиксировали поражение беспилотников

В ГСЧС сообщили, что попадание и падение обломков беспилотников были зафиксированы в двух районах — Шевченковском и Соломенском.

В Шевченковском районе произошло повреждение фасада недостроя, обнаружено частичное разрушение перекрытия на крыше на площади 1 кв. м, а также ликвидированы два незначительных очага возгорания.

Последствия атаки на Киев Фото: ГСЧС

В Соломенском районе обломки вражеского беспилотника упали на территории кладбища, в результате чего произошло возгорание мусора на площади 5 кв. м., которое сейчас ликвидировано.

В то же время городской голова Виталий Кличко сначала подтверждал работу ПВО в Киеве, в частности, на Оболони. Впоследствии он сообщил, что в Шевченковском районе в результате падения обломков беспилотников произошло столкновение автомобилей на одной из улиц.

Впоследствии он уточнил, что в результате взрыва из-за падения БпЛА на пешехода наехала легковая машина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Также обломки беспилотника упали на территорию кладбища. На фото, которые публикуют в Telegram-каналах, видно, что беспилотник застрял на дереве.

Беспилотник на дереве Фото: Telegram / Киевский Движ

Еще один человек пострадал в результате атаки в Соломенском районе. Впоследствии в Шевченковском районе обнаружили больше обломков БпЛА на открытой территории, сообщил Кличко.

В то же время в соцсетях также пишут и публикуют видео прилета беспилотника во дворе в районе Киевского авиационного института.

Атаки россиян на Киев — что известно

28 апреля днем российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. На видео было заметно, что дроны летают очень низко над домами.

Отметим, Фокус писал о ночной атаке "Шахедов" РФ на Украину, которая состоялась в ночь на 24 апреля. Около 2 часов в сети сообщили о попадании российских дронов в Одессе. На фото и видео с места событий показали горящие местность и дом, который обвалился от удара: спасатели искали людей между завалами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ запустила 107 БПЛА различных типов и две баллистических ракеты (из-под Ростова). Силы ПВО сбили 96 БпЛА, при этом есть попадания в девяти локациях и падение обломков — в двух.

Напоминаем, 22 апреля состоялся очередной обстрел Киева, во время которого над столицей заметили не только "Шахеды", но и воздушные шары.