"Кожен може залізти": Путіну показали трубу з Суджі, по якій росіяни потрапили в місто (відео)

Російському диктатору Володимиру Путіну показали уламок від труби, через яку російські окупанти потрапляли до міста Суджа Курської області.

Путіну розповіли, що кожен може залізти в таку трубу, аби зрозуміти, що відчували військові ЗС РФ. Відео опублікувало російське видання "Известия".

Гід розповів кремлівському диктатору про те, що російські військові перебували шість днів у цій трубі, маючи обмежений запас повітря та води, коли на вулиці було 4 градуси тепла.

Сам Путін не заліз в трубу, як про це говорив гід, а також не коментував його розповідь про солдатів ЗС РФ.

8 березня 2025 року стало відомо, що російські диверсійні групи намагалися обійти позиції Сил оборони газопроводом, щоб зайняти околиці Суджі на Курщині. ЗСУ завдали по диверсантах ракетних й артилерійських ударів.

10 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про плани Сил оборони в Курській області, запевнивши, що оточення українських частин немає, тим часом російські війська втрачають живу силу.

12 березня видання Forbes із посиланням на українських військових повідомило, що основні частини Сил оборони вийшли з Курської області в Сумську, залишивши окремі підрозділи як заслін. ЗСУ евакуювали всі важкі та механізовані бригади, які зазнали значних втрат під час російського наступу, особливо в техніці.

Уже 15 березня, стало відомо про повний контроль Збройних сил РФ території районного центру Суджа. За їхньою інформацією, плацдарм ЗСУ на російській території зменшився до 140 кв. км.

А вже 16 березня Генштаб ЗСУ в черговому зведенні оперативного зведення за 16 березня опублікував карту бойових дій у Курській області РФ, яка свідчить про повний відхід українських військ із населеного пункту Суджа.