"Каждый может залезть": Путину показали трубу из Суджи, по которой россияне попали в город (видео)

Российскому диктатору Владимиру Путину показали обломок от трубы, через которую российские оккупанты попадали в город Суджа Курской области.

Путину рассказали, что каждый может залезть в такую трубу, чтобы понять, что чувствовали военные ВС РФ. Видео опубликовало российское издание "Известия".

Гид рассказал кремлевскому диктатору о том, что российские военные находились шесть дней в этой трубе, имея ограниченный запас воздуха и воды, когда на улице было 4 градуса тепла.

Сам Путин не залез в трубу, как об этом говорил гид, а также не комментировал его рассказ о солдатах ВС РФ.

8 марта 2025 года стало известно, что российские диверсионные группы пытались обойти позиции Сил обороны по газопроводу, чтобы занять окрестности Суджи на Курщине. ВСУ нанесли по диверсантам ракетные и артиллерийские удары.

10 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планах Сил обороны в Курской области, заверив, что окружения украинских частей нет, тем временем российские войска теряют живую силу.

12 марта издание Forbes со ссылкой на украинских военных сообщило, что основные части Сил обороны вышли из Курской области в Сумскую, оставив отдельные подразделения в качестве заслона. ВСУ эвакуировали все тяжелые и механизированные бригады, которые понесли значительные потери во время российского наступления, особенно в технике.

Уже 15 марта, стало известно о полном контроле Вооруженных сил РФ территории районного центра Суджа. По их информации, плацдарм ВСУ на российской территории уменьшился до 140 кв. км.

А уже 16 марта Генштаб ВСУ в очередной сводке оперативной сводки за 16 марта опубликовал карту боевых действий в Курской области РФ, которая свидетельствует о полном отходе украинских войск из населенного пункта Суджа.