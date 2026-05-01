Жодного перемир'я з 2014 року не було на фронті: Жорін оцінив ідею припинення вогню на 9 травня

Короткі перемир’я, які періодично обговорюються у публічному просторі, зокрема напередодні 9 травня, не мають підтвердженого впливу на реальну ситуацію на фронті та фактично не призводять до зниження інтенсивності бойових дій.

1 травня в ефірі "Ранок.LIVE" заступник командира Третього армійського корпусу та підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що ідеї про короткострокові перемир’я, які час від часу з’являються в інформаційному просторі, не мають практичного підтвердження в умовах реальних бойових дій.

Він нагадав, що подібні ініціативи та заяви звучать ще з 2014 року, однак у реальності жодного стабільного режиму припинення вогню, який би повноцінно дотримувався на фронті, не було зафіксовано. За словами Жоріна, такі домовленості здебільшого залишалися на рівні політичних заяв або обговорень у медіа та міжнародних колах, але не реалізовувалися безпосередньо в зоні бойових дій.

Військовий наголосив, що за роки війни неодноразово чув про різні формати "перемир’їв", однак жодне з них не працювало повною мірою на полі бою. Він підкреслив, що попри публічні заяви, бойові дії фактично продовжувалися.

"Мені, мабуть, навіть важко зараз порахувати, скільки "перемир’їв" я чув і пережив з 2014 року. Але жодного з них я не бачив на полі бою. Вони були де завгодно — в кабінетах, у новинах, навіть за кордоном про це говорили. Проте на фронті жодного разу повноцінного перемир’я за весь цей час я не спостерігав. Тому великих надій і на це перемир’я також не маю", — зауважив військовий.

Крім того, Жорін зазначив, що через відсутність реального досвіду ефективного дотримання таких домовленостей очікування швидкого або короткочасного припинення вогню виглядають малоймовірними та не надто обґрунтованими з практичної точки зору.

"Перемир'я" на 9 травня — що пропонують у РФ

Нагадаємо, що 29 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним російський лідер обговорював війну в Україні та, за його словами, саме він запропонував ідею короткого перемир’я, яке могло б бути прив’язане до 9 травня.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив українським представникам встановити контакт із командою Дональда Трампа, щоб уточнити деталі озвученої російської ініціативи щодо можливого короткострокового припинення вогню.

В інтерв’ю Bloomberg Зеленський зазначив, що наразі залишається невизначеним, про які саме часові рамки може йтися. Він припустив, що Росія може розглядати варіант символічного, нетривалого припинення бойових дій — на один або кілька днів — імовірно для забезпечення безпечного проведення військового параду в Москві, після чого активні бойові дії можуть бути відновлені.

Водночас військові також висловлюють скепсис щодо таких ініціатив. Офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко заявив, що українські військові не розглядають подібні оголошення як реальне припинення вогню. За його словами, йдеться радше про інформаційний або пропагандистський ефект, ніж про фактичне зниження бойової активності.Він нагадав, що навіть під час попередніх оголошених "перемир’їв", зокрема на Великдень, бойові дії не припинялися.