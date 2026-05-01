Ни одного перемирия с 2014 года не было на фронте: Жорин оценил идею прекращения огня на 9 мая

Короткие перемирия, которые периодически обсуждаются в публичном пространстве, в частности накануне 9 мая, не имеют подтвержденного влияния на реальную ситуацию на фронте и фактически не приводят к снижению интенсивности боевых действий.

1 мая в эфире "Ранок.LIVE" заместитель командира Третьего армейского корпуса и подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что идеи о краткосрочных перемириях, которые время от времени появляются в информационном пространстве, не имеют практического подтверждения в условиях реальных боевых действий.

Он напомнил, что подобные инициативы и заявления звучат еще с 2014 года, однако в реальности ни одного стабильного режима прекращения огня, который бы полноценно соблюдался на фронте, не было зафиксировано. По словам Жорина, такие договоренности в основном оставались на уровне политических заявлений или обсуждений в медиа и международных кругах, но не реализовывались непосредственно в зоне боевых действий.

Военный отметил, что за годы войны неоднократно слышал о различных форматах "перемирий", однако ни одно из них не работало в полной мере на поле боя. Он подчеркнул, что несмотря на публичные заявления, боевые действия фактически продолжались.

"Мне, пожалуй, даже трудно сейчас посчитать, сколько "перемирий" я слышал и пережил с 2014 года. Но ни одного из них я не видел на поле боя. Они были где угодно — в кабинетах, в новостях, даже за рубежом об этом говорили. Однако на фронте ни разу полноценного перемирия за все это время я не наблюдал. Поэтому больших надежд и на это перемирие также не имею", — отметил военный.

Кроме того, Жорин отметил, что из-за отсутствия реального опыта эффективного соблюдения таких договоренностей ожидания быстрого или кратковременного прекращения огня выглядят маловероятными и не слишком обоснованными с практической точки зрения.

"Перемирие" на 9 мая — что предлагают в РФ

Напомним, что 29 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным российский лидер обсуждал войну в Украине и, по его словам, именно он предложил идею короткого перемирия, которое могло бы быть привязано к 9 мая.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил украинским представителям установить контакт с командой Дональда Трампа, чтобы уточнить детали озвученной российской инициативы относительно возможного краткосрочного прекращения огня.

В интервью Bloomberg Зеленский отметил, что пока остается неопределенным, о каких именно временных рамках может идти речь. Он предположил, что Россия может рассматривать вариант символического, непродолжительного прекращения боевых действий — на один или несколько дней — вероятно для обеспечения безопасного проведения военного парада в Москве, после чего активные боевые действия могут быть возобновлены.

В то же время военные также выражают скепсис относительно таких инициатив. Офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко заявил, что украинские военные не рассматривают подобные объявления как реальное прекращение огня. По его словам, речь идет скорее об информационном или пропагандистском эффекте, чем о фактическом снижении боевой активности. Он напомнил, что даже во время предыдущих объявленных "перемирий", в частности на Пасху, боевые действия не прекращались.