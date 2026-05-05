"Можна "покошмарити" Москву": як дрони ЗСУ прорвали ППО Кремля, — пояснення полковника

Українські безпілотники змогли прорвати щільну систему протиповітряної оборони Москви та досягти її центру, де пролунали вибухи за кілька кілометрів від Кремля. Ключовим фактором стала тактика польоту на надмалих висотах, яка дозволила обійти російські засоби ППО.

Як повідомив полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі "24 каналу", у ніч проти 4 травня безпілотники FP-1 долетіли до центру Москви. Зокрема, вибухи зафіксували приблизно за 6 кілометрів від Кремля. Як він пояснив, такого результут ЗСУ досягли тому, що дрони летіли нижче радіогоризонту. При таких обставинах вони можуть маневрувати між щільною міською забудовою, до прикладу — висотними будівлями.

Він також пояснив журналістам, що російські комплекси ППО, зокрема "Панцир", які розміщені на підвищеннях, мають обмежену здатність виявляти цілі в умовах мегаполіса. Тому через висотки вони "не бачать" об’єкти, які рухаються на малих висотах.

"Навіть "Панцирі", які стоять на певних підвищеннях, також не бачать багато чого через ті ж висотки, тому така можливість є. Один, два, три безпілотники просунеться, вдариться об висотку, намагаючись йти на гранично малій висоті, — сказав він.

Ба більше, навіть за умов максимальної концентрації протиповітряної оборони навколо Москви окремі безпілотники все ж здатні досягати цілей — частина з них може врізатися у будівлі під час маневрування, але окремі проходять далі.

Військовий експерт також зазначив, що подібні атаки мають передусім психологічний і демонстраційний характер. За його оцінкою, основна мета — створення напруги напередодні 9 травня. Для цього, за наявності ресурсів, може застосовуватися значна кількість дронів.

"Основна мета – навести шуму перед 9 травня. Для такої цілі до "побєдобєсія" можна витратити кілька сотень безпілотників залежно від можливостей. Якщо є надлишок БпЛА, то можна "покошмарити" Москву", — цитує фахівця видання.

Крім того, Світан підкреслив, що Росія змушена перекидати значні сили ППО до Москви. Для цього вони знімають їх з інших регіонів, зокрема з Північного Кавказу, центральних областей, а також із промислових об’єктів, включно з нафтопереробними підприємствами.

Атака по Москві 4 травня — що про це відомо

Нагадаємо, що в ніч на 4 травня в Москві пролунала серія вибухів, один із яких стався в районі елітного житлового комплексу на Мосфільмівській вулиці. Перед цим у небі над російською столицею фіксували безпілотники, які рухалися на наднизькій висоті та маневрували між будівлями. За повідомленнями російської сторони, один із дронів влучив у багатоповерхівку.

Зранку OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що до Москви, ймовірно, дістався далекобійний ударний безпілотник типу FP-1. За їхніми даними, вибух стався приблизно за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони РФ і за 6 кілометрів від Кремля. Ба більше, вони заявили, що це може бути перший зафіксований випадок, коли український безпілотник опинився у безпосередній близькості до Кремля.

Також Фокус писав, що внаслідок атаки дронів у Москві було пошкоджено кілька квартир на верхньому поверсі багатоповерхівки — вибухова хвиля зруйнувала стіни, вибила вікна та завдала серйозних руйнувань усередині приміщень.

Крім того, 4 травня Москва знову зазнала атаки безпілотників, при цьому, за словами мера Сергія Собяніна, протиповітряна оборона працювала протягом майже всього дня. За даними Telegram-каналу Exilenova+, у небі над столицею РФ зафіксували переслідування одного з дронів бойовим вертольотом Ка-52.