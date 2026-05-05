"Можно "покошмарить" Москву": как дроны ВСУ прорвали ПВО Кремля, — объяснение полковника

Украинские беспилотники смогли прорвать плотную систему противовоздушной обороны Москвы и достичь ее центра, где прогремели взрывы в нескольких километрах от Кремля. Ключевым фактором стала тактика полета на сверхмалых высотах, которая позволила обойти российские средства ПВО.

Как сообщил полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 канала", в ночь на 4 мая беспилотники FP-1 долетели до центра Москвы. В частности, взрывы зафиксировали примерно в 6 километрах от Кремля. Как он пояснил, такого результата ВСУ достигли потому, что дроны летели ниже радиогоризонта. При таких обстоятельствах они могут маневрировать между плотной городской застройкой, к примеру — высотными зданиями.

Он также пояснил журналистам, что российские комплексы ПВО, в частности "Панцирь", которые размещены на возвышениях, имеют ограниченную способность обнаруживать цели в условиях мегаполиса. Поэтому из-за высоток они "не видят" объекты, которые движутся на малых высотах.

"Даже "Панцири", которые стоят на определенных возвышениях, также не видят многого из-за тех же высоток, поэтому такая возможность есть. Один, два, три беспилотника продвинется, ударится о высотку, пытаясь идти на предельно малой высоте, — сказал он.

Более того, даже в условиях максимальной концентрации противовоздушной обороны вокруг Москвы отдельные беспилотники все же способны достигать целей — часть из них может врезаться в здания во время маневрирования, но отдельные проходят дальше.

Военный эксперт также отметил, что подобные атаки имеют прежде всего психологический и демонстрационный характер. По его оценке, основная цель — создание напряжения накануне 9 мая. Для этого, при наличии ресурсов, может применяться значительное количество дронов.

"Основная цель — навести шума перед 9 мая. Для такой цели до "победобесия" можно потратить несколько сотен беспилотников в зависимости от возможностей. Если есть избыток БпЛА, то можно "покошмарить" Москву", — цитирует специалиста издание.

Кроме того, Свитан подчеркнул, что Россия вынуждена перебрасывать значительные силы ПВО в Москву. Для этого они снимают их из других регионов, в частности с Северного Кавказа, центральных областей, а также с промышленных объектов, включая нефтеперерабатывающие предприятия.

Атака по Москве 4 мая — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 4 мая в Москве прогремела серия взрывов, один из которых произошел в районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице. Перед этим в небе над российской столицей фиксировали беспилотники, которые двигались на сверхнизкой высоте и маневрировали между зданиями. По сообщениям российской стороны, один из дронов попал в многоэтажку.

Утром OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщили, что до Москвы, вероятно, добрался дальнобойный ударный беспилотник типа FP-1. По их данным, взрыв произошел примерно в 3 километрах от здания Министерства обороны РФ и в 6 километрах от Кремля. Более того, они заявили, что это может быть первый зафиксированный случай, когда украинский беспилотник оказался в непосредственной близости к Кремлю.

Также Фокус писал, что в результате атаки дронов в Москве было повреждено несколько квартир на верхнем этаже многоэтажки — взрывная волна разрушила стены, выбила окна и нанесла серьезные разрушения внутри помещений.

Кроме того, 4 мая Москва снова подверглась атаке беспилотников, при этом, по словам мэра Сергея Собянина, противовоздушная оборона работала в течение почти всего дня. По данным Telegram-канала Exilenova+, в небе над столицей РФ зафиксировали преследование одного из дронов боевым вертолетом Ка-52.