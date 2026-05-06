Пілоти Ан-28 збили 213 "Шахедів": як воює підрозділ для боротьби з дронам РФ, — NYT (відео)

Екіпаж Ан-28 Збройних сил України використовується для збиття російських "Шахедів", і на одне влучне відпрацювання витрачається боєприпасів на 500 дол., ідеться у репортажі медіа The New York Times. З початку війни бійці збили 213 дронів Збройних сил Російської Федерації. Вони злітають щоночі під час атак РФ, сідають у кабіну при світлі ліхтарів, а між змінами ночують у вагончику. Як працює підрозділ, який захищає українців від ударів "Шахедів"?

Протягом першого тижня роботи Ан-28 збив 15 "Шахедів", розповів один з пілотів журналісту NYT. Станом на весну 2026 року на фюзеляжі 213 позначок: кожна означає вдале відпрацювання. Медіа зауважило, що на борту встановлено американський кулемет, який стріляє зі швидкістю 5 тис. пострілів на хвилину, або 50 за секунду. Кількох черг вистачає, щоб збити російський дрон, вартістю десятки тисяч доларів.

Ан-28 проти Шахедів — репортаж NYT про роботу підрозділу ЗСУ

Медіа пояснило, що використання Ан-28 "економічно вигідніше", ніж пуски ракет "земля-повітря", оскільки у такому випадку постріл коштує мільйони доларів. Тим часом пілот показав уламки російських БпЛА, які застягли в обшивці літака: кожна дробина могла вбити людину. У репортажі показують обличчя пілотів та команди: перші збивають "Шахеди", а другі тим часом оглядають літак та ремонтують. У кадр, серед іншого, потрапили частини, обмотані скотчем, та кілька рядків застарілих датчиків на панелі керування.

Пілот старшого віку розповів, що прийшов в армію у перші дні вторгнення РФ та запропонував свої уміння. З його слів, раз його не взяли, то він "створив власну армію", і тепер полює на "Шахеди". З'ясувалось, що чоловік втратив сина у перші дні вторгнення, а потім дев'ять місяців ремонтував Ан-28 для першого польоту. Інший співрозмовник журналістів — це колишній чемпіон світу з аеробатики. Крім участі у збитті дронів РФ, військовий створює власний парк безпілотників, які робитимуть це ж саме, але з мінімальною участю людини.

NYT підсумувало, що Україна налагодила власну систему боротьби з "Шахедами", які використовує РФ і також Іран. Наголошується, що цю систему можна масштабувати, й ЗСУ можуть поділитись досвідом з іншими країнами, які потерпають від повітряних атак.

Ан-28 проти Шахедів — деталі

Зазначимо, Фокус писав про нічні спецоперації літака Ан-28, який полює на російські дрони. На відео, яке опублікували у Telegram-каналі "Тиск", показали деталі спецоперації. З'ясувалось, що вночі використовують спеціальний лазер, прикріплений до кулемета: він вказує ціль, по якій слід влучити.

Нагадуємо, 28 квітня бійці ЗСУ показали новий варіант використання Ан-28 проти "Шахедів": з'явились кадри пуску дрона-перехоплювача P1-SUN, який стартував з повітря, а не землі. Тим часом влітку 2025 року медіа поспілкувались з пілотами літака Як-52, які виконують аналогічні бойові завдання.