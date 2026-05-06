Пилоты Ан-28 сбили 213 "Шахедов": как воюет подразделение для борьбы с дронам РФ, — NYT (видео)

Экипаж Ан-28 Вооруженных сил Украины используется для сбивания российских "Шахедов", и на одну точную отработку расходуется боеприпасов на 500 долл, говорится в репортаже медиа The New York Times. С начала войны бойцы сбили 213 дронов Вооруженных сил Российской Федерации. Они взлетают каждую ночь во время атак РФ, садятся в кабину при свете фонарей, а между сменами ночуют в вагончике. Как работает подразделение, которое защищает украинцев от ударов "Шахедов"?

В течение первой недели работы Ан-28 сбил 15 "Шахедов", рассказал один из пилотов журналисту NYT. По состоянию на весну 2026 года на фюзеляже 213 отметок: каждая означает удачную отработку. Медиа отметило, что на борту установлен американский пулемет, который стреляет со скоростью 5 тыс. выстрелов в минуту, или 50 в секунду. Нескольких очередей хватает, чтобы сбить российский дрон, стоимостью десятки тысяч долларов.

Ан-28 против Шахедов — репортаж NYT о работе подразделения ВСУ

Медиа объяснило, что использование Ан-28 "экономически выгоднее", чем пуски ракет "земля-воздух", поскольку в таком случае выстрел стоит миллионы долларов. Тем временем пилот показал обломки российских БпЛА, которые застряли в обшивке самолета: каждая дробина могла убить человека. В репортаже показывают лица пилотов и команды: первые сбивают "Шахеды", а вторые тем временем осматривают самолет и ремонтируют. В кадр, среди прочего, попали части, обмотанные скотчем, и несколько строк устаревших датчиков на панели управления.

Пилот старшего возраста рассказал, что пришел в армию в первые дни вторжения РФ и предложил свои умения. По его словам, раз его не взяли, то он "создал собственную армию", и теперь охотится на "Шахеды". Выяснилось, что мужчина потерял сына в первые дни вторжения, а затем девять месяцев ремонтировал Ан-28 для первого полета. Другой собеседник журналистов — это бывший чемпион мира по аэробатике. Кроме участия в сбивании дронов РФ, военный создает собственный парк беспилотников, которые будут делать это же самое, но с минимальным участием человека.

NYT подытожило, что Украина наладила собственную систему борьбы с "Шахедами", которые использует РФ и также Иран. Отмечается, что эту систему можно масштабировать, и ВСУ могут поделиться опытом с другими странами, которые страдают от воздушных атак.

Ан-28 против Шахедов — детали

Отметим, Фокус писал о ночных спецоперациях самолета Ан-28, который охотится на российские дроны. На видео, которое опубликовали в Telegram-канале "Давление", показали детали спецоперации. Выяснилось, что ночью используют специальный лазер, прикрепленный к пулемету: он указывает цель, по которой следует попасть.

Напоминаем, 28 апреля бойцы ВСУ показали новый вариант использования Ан-28 против "Шахедов": появились кадры пуска дрона-перехватчика P1-SUN, который стартовал с воздуха, а не земли. Между тем летом 2025 года медиа пообщались с пилотами самолета Як-52, которые выполняют аналогичные боевые задачи.