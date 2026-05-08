ЗС РФ додатково розгортають 190 підрозділів ППО: чому закриють фронт, Москву, Краснодар, — Сирський

Збройні сили Російської Федерації нарощують підрозділи протиповітряної оборони, які мають захистити фронт і об'єкти в тилу від атак дронів Збройних сил України, заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський. Ідеться про реакцію на мідлстрайки Сил оборони на лінії боїв та про загрози для Московської та Краснодарської областей. Що планує робити Кремль для підсилення позицій на фронті?

Росіяни перекидають 190 додаткових підрозділів ППО, тобто 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї, ідеться у повідомленні Сирського у Telegram-каналі. Причина такої активності — спроба захиститись від атак українських дронів. До всього, відбувається нарощування ешелонованого захисту Москви та Краснодара. Зі слів головнокомандувача, ЗС РФ копіюються ЗСУ — масштабують підрозділи та досвід українських Сил безпілотних систем та розгортання засобів РЕБ на кордоні.

"Росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення — технічні, тактичні й організаційні", — сказав він.

Заява Сирського про нарощування підрозділів ППО РФ з'явилась 8 травня, після проведення наради у Генштабі ЗСУ. Сирський також повідомив, що у 2-26 році росіяни планують виготовити "7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА", і також зростатиме кількість реактивних дронів. При цьому українські війська з грудня 2025 року знешкоджують більше солдатів ЗС РФ, ніж Міноборони встигає набирати. Ще один напрямок, у якому працюватимуть Сили оборони, — це розвиток НРК, сказав головнокомандувач.

"Критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів", — ідеться у дописі.

Атаки дронів ЗСУ — заява Сирського про ППО РФ, 8 травня Фото: Скриншот

Атаки дронів ЗСУ — деталі

Французький OSINT-аналітик Clement Molin опублікував інфографіку, на якій позначені атаки дронів ЗСУ та ЗС РФ на лінії фронту в Україні. Бачимо, що зона досяжності українських безпілотників — усі тимчасово окуповані території: кожне ураження підтверджене відео. Водночас зона російських ударів у 304 рази вужча, але, ймовірно, це наслідок замалої кількості візуальних підтверджень, які публікують росіяни.

Атаки дронів ЗСУ — ситуація з ударами на лінії фронту і ТОТ, Clement Molin Фото: Clement Molin / X

Тим часом Фокус писав про серію ударів вглиб РФ, по південних російських регіонах та по окупованому Криму. Серед іншого, у квітні-травні палало у Чорноморському порту Туапсе, в якому дрони уразили резервуарний парк та нафтопереробний завод. Крім того, Сили безпілотних систем щодня звітують про наслідки відпрацювань мідлстрайк на лінії фронту та на ТОТ. Наприклад, вдалось влучити по базі ФСБ у селищі Армянськ та по штабу ФСБ у центрі Донецька.

Атаки дронів ЗСУ — ситуація з мідлстрайк та діпстрайк, InformNapalm Фото: InformNapalm

Зазначимо, 7 травня медіа писали про чергове ураження об'єктів нафтової галузі у Пермі. Згідно з даними OSINTерів, втретє загорілась нафтоперекачувальна станція та НПЗ. Тієї ж ночі відбулась атака дронів на логістичний вузол Міноборони РФ у Наро-Фомінську. Вузол розташований за 60 від Кремля на околиці Москви, й через нього проходять вантажі, які прямують у російську армію.

Нагадуємо, 8 травня відбувся черговий наліт дронів ЗСУ на російські стратегічні об'єкти: уразили навігаційну станцію у Ростові-на-Дону, і також військову бази у Грозному.