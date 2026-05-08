ВС РФ разворачивают новые 190 подразделений ПВО: почему закроют фронт, Москву, Краснодар, — Сырский

Вооруженные силы Российской Федерации наращивают подразделения противовоздушной обороны, которые должны защитить фронт и объекты в тылу от атак дронов Вооруженных сил Украины, заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский. Речь идет о реакции на мидлстрайки Сил обороны на линии боев и об угрозах для Московской и Краснодарской областей. Что планирует делать Кремль для усиления позиций на фронте?

Россияне перебрасывают 190 дополнительных подразделений ПВО, то есть 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи, говорится в сообщении Сырского в Telegram-канале. Причина такой активности — попытка защититься от атак украинских дронов. Ко всему, происходит наращивание эшелонированной защиты Москвы и Краснодара. По словам главнокомандующего, ВС РФ копируются ВСУ — масштабируют подразделения и опыт украинских Сил беспилотных систем и развертывания средств РЭБ на границе.

"Россияне масштабируют свои войска БпС, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные", — сказал он.

Заявление Сырского о наращивании подразделений ПВО РФ появилось 8 мая, после проведения совещания в Генштабе ВСУ. Сырский также сообщил, что во 2-26 году россияне планируют изготовить "7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БпЛА", и также будет расти количество реактивных дронов. При этом украинские войска с декабря 2025 года обезвреживают больше солдат ВС РФ, чем Минобороны успевает набирать. Еще одно направление, в котором будут работать Силы обороны, — это развитие НРК, сказал главнокомандующий.

"Критически важно обеспечить своевременное и ритмичное снабжение таких платформ в соответствии с потребностями подразделений", — говорится в сообщении.

Атаки дронов ВСУ — заявление Сирского о ПВО РФ, 8 мая Фото: Скриншот

Атаки дронов ВСУ — детали

Французский OSINT-аналитик Clement Molin опубликовал инфографику, на которой обозначены атаки дронов ВСУ и ВС РФ на линии фронта в Украине. Видим, что зона досягаемости украинских беспилотников — все временно оккупированные территории: каждое поражение подтверждено видео. В то же время зона российских ударов в 304 раза уже, но, вероятно, это следствие малого количества визуальных подтверждений, которые публикуют россияне.

Атаки дронов ВСУ — ситуация с ударами на линии фронта и ВОТ, Clement Molin Фото: Clement Molin / X

Между тем Фокус писал о серии ударов вглубь РФ, по южным российским регионам и по оккупированному Крыму. Среди прочего, в апреле-мае пылало в Черноморском порту Туапсе, в котором дроны поразили резервуарный парк и нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, Силы беспилотных систем ежедневно отчитываются о последствиях отработок мидлстрайк на линии фронта и на ВОТ. Например, удалось попасть по базе ФСБ в поселке Армянск и по штабу ФСБ в центре Донецка.

Атаки дронов ВСУ — ситуация с мидлстрайком и дипстрайком, InformNapalm Фото: InformNapalm

Отметим, 7 мая медиа писали об очередном поражении объектов нефтяной отрасли в Перми. Согласно данным OSINTеров, в третий раз загорелась нефтеперекачивающая станция и НПЗ. Той же ночью состоялась атака дронов на логистический узел Минобороны РФ в Наро-Фоминске. Узел расположен в 60 от Кремля на окраине Москвы, и через него проходят грузы, которые направляются в российскую армию.

Напоминаем, 8 мая состоялся очередной налет дронов ВСУ на российские стратегические объекты: поразили навигационную станцию в Ростове-на-Дону, а также военную базы в Грозном.